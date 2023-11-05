CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel

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CHP 38. olağan kurultayında genel başkanlık için yapılan 2. tur oylamanın sonucu Özgür Özel, 812 oy alarak salt çoğunluğu sağlayarak genel başkan seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Hayatımın en büyük onurunu yaşıyorum. Oy birliğiyle hepimizin yürekten desteklediği şekilde şahsınızda bu onurlu görevi yerine getirdiğiniz için tüm CHP'liler adına size teşekkür ediyorum. Bugün ilk tur sonuçlandıktan sonra o daha önce pek az deneyimlenen ve 2 oy farkla ikinci tura kalan seçim sırasında 'ben oraya geleyim, Özgür başkanımızın elini kaldırayım' niyetini ifade eden, hepimizi duygulandıran şimdi bizimle birlikte, gönlü bizimle birlikte olan, bundan sonra başlattığı adalet yürüyüşüne hep beraber devam edeceğimiz sayın genel başkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Sırtıma, omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak onların emanetine sahip çıkmak bundan sonra benimle birlikte hepinizin görevidir. Ben sizlere güveniyorum.

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"1366 DELEGEMİZİ BANA OY VERMİŞ KABUL EDİYORUM"

Bir teşekkürü kolay kolay siyaset sahnesinde görülmeyen, bu süreçte geçmişteki pratiklerinin aksine yanımda olan, beni yetiştiren, anneme, babama, kardeşime, sevgili eşim Didem'e, biricik kızım İpek'e ve Özel Okay ve Menemenlioğlu ailelerine yürekten teşekkür ediyorum. İlkokul öğretmenimden yatılı okuldaki öğretmenlerime, beni yetiştiren öğretmenlerime, beni yalnız bırakmayan Bornova Anadolu Lisesi arkadaşlarıma, böylesi bir gecede bu büyük onuru benimle birlikte yaşayan tüm delegelerimize, tüm CHP'lilere yürekten teşekkür ediyorum. CHP'nin 130 milletvekilinden oluşan harika bir grubu var. Çok konuşuldu, buraya kim kaç milletvekilinin desteğiyle geldi diye. Bu salondan 130 milletvekilimizle el ele, omuz omuza çıkıyorum. Salona il başkanlarımızla girdik, bu salondan 81 il başkanımızla kol kola omuz omuza çıkıyorum. İmza sayıları çok konuşuldu. Ben seçim sonuçlarını sayın başkanım müsaade ederse 1366 delegemizi bana oy vermiş kabul ediyor, hepsine teşekkür ediyorum.

"HEP BİRLİKTE OMUZ OMUZA KAZANACAĞIZ"

Büyük bir üzüntünün, travmanın arkasından düşmüş omuzları dikleştirmek, yere bakan yüzleri havaya kaldırmak ve asılan suratları güldürmek, buna inandık, arkadaşlarımızla inandık, sizlere inandık, siz de inandınız, umudu yükselttiniz. Bu zor süreçte, bu salondan dışarıya hiçbir kırgınlık çıkarmayacağıma kendi adıma söz veriyorum. Benim süreç boyunca ve bugün istemeden kırdıklarımız olduysa affola. Grubumuz Pazartesi sabahından itibaren Plan Bütçe Komisyonu'ndaki mücadelesine büyük enerji ve tek yumruk olarak devam edecek. 5 ay sonraki çok önemli yerel seçim sürecine odaklanıyoruz. 1,5 milyon üyemize diyorum ki, biz Cumhuriyetin 100. yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzle yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Durmayacaız, çalışacağız, omuz omuza çalışacağız, elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız, buna inanıyorum, bunun için de sizlere güveniyorum.

"İLK SÖZÜM, HATAY'A GİDİP KONUŞMA YAPMAK"

Kendi adıma iki sözü tutacağımı ifade ederek sözlerimi sonlandırıyorum. Örgüte verdiğim bütün sözleri tutacağım. Yarın sabah 09.30'da 81 il başkanımla yarınki parti meclisi sürecini görüşmek üzere toplantı koydum, kendilerini davet ediyorum. Ön seçime, demokratik tüzüğe yönelik bu partiye yakışır her türlü iyileştirmede verdiğimiz sözlere hep beraber zaman kaybetmeden tutacağız. Benim bir sözüm var. Sayın Başkanın emeğinin çok olduğu Hatay. Hatay'a gittiğimde siyaset konuşmadım. Dedim ki, 'mazbatamı alacağım, ilk konuşmamı Hatay'da yapacağım, sürekli Hatay'ı gündemde tutacağım'. İkinci olarak Osmaniye'ye gideceğim. Söz verdim, geliyorum. Hep beraber büyük zaferler yaşayacağız. Bugün zafer bir adayın, bir ekibin değildir. Bir yarışmanın sonunda kazanılan zafer değildir. Bugünkü zaferin galibi bütün CHP'lilerdir. Türkiye'ye ve dünyaya parti içi demokrasi, çoklu yarışı, CHP'de genel başkanın demokratik seçimlerle değişebileceğini hep birlikte gösterdik. Şimdi önceki genel başkanlarımız, sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve bu partiye emek veren hep birlikte yerel seçime omuz omuza yola çıkıyoruz. Yolumuz açık olsun. Hepinizi çok seviyorum, saygılar sunuyorum.