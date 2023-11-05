Özgür Özel kimdir, kaç yaşında ve nereli? CHP Gnel Başkanlık yarışını kazanan Özgür Özel'in kurultaydan galip çıkmasının ardından bu sorunun cevabı kamuoyunda merak edilmeye başladı. İşte CHP kurultayı sonrası Özgür Özel ile ilgili tüm merak edilen detaylar...