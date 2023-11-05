Özgür Özel kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Özgür Özel'in biyografisi
Özgür Özel CHP 38. Olağan Kurultayı sonrası genel başkanlık yarışını kazandı ve CHP sekizinci genel başkanı oldu. Özel'in genel başkan olmasının ardından "Özgür özel kimdir?" ve "Özgür Özel nereli, kaç yaşında?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte Özgür Özel hakkında tüm detaylar...
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Özgür Özel kimdir, kaç yaşında ve nereli? CHP Gnel Başkanlık yarışını kazanan Özgür Özel'in kurultaydan galip çıkmasının ardından bu sorunun cevabı kamuoyunda merak edilmeye başladı. İşte CHP kurultayı sonrası Özgür Özel ile ilgili tüm merak edilen detaylar...
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ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?
Özgür Özel, 21 Eylül 1974 yılında Manisa'da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran'dır. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi.
Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacı Odası'nda sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Veznedarı, Genel Sekreteri ve Başkanlığı görevlerinde yer aldı.
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2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçildi. TEB'de Saymanlık ve 2 dönemde Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Kongre ve konferanslara çok sayıda bildiri sundu.
Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu'na üyelikleri bulunmaktadır.
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İyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.