'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim'de buluştular
Yönetmenliğini Ceyhan Kandemir'in yaptığı 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim' adlı uzun metraj sinema filminin galası yapıldı
Yönetmenliğini Ceyhan Kandemir'in üstlendiği 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim' adlı uzun metraj sinema filminin galası Kadıköy Sineması'nda gerçekleşti.
Cansu Özdenak ve Özkan Binol’un ortak yapımcılığında, senaryosunu Nafiseh Laleh’in yazdığı filmin galasına; uygulayıcı yapımcısı Mehmet Şimşek, görüntü yönetmeni Ahmet Serdar Taşyürek, kurgu Yusuf Tekke ve Log Yapım teknik kadrosu, yapım ekibinden Hande Hepşen, Kerem Demircan, Yasin Can, Ufuk Topbaş, Can Tiryakioğlu; oyuncular Karla Kandemir, Yeliz Gerçek, Emre Kızılırmak, Aslıhan Kandemir, Cansu Özdenak, Nuri Karadeniz, Celalettin Demirel, Mehmet Şimşek, Mete Yasin Demirok, Mert Kartal katıldı.
Arp sanatçısı Zeynep Öykü'nün Cahit Berkay tarafından bestelenen 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim' film müziğinin sahne performansı izleyicilere sunuldu.
Ceyhan Kandemir, filmin 15 Kasım Cuma günü 'Güzel Ordu Kısa Film Festivali (GO)' özel gösterimi ile festival yolculuğuna devam edeceğini açıkladı.