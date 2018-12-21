Melek Yatırımcı Ağı Keiretsu Forum’un Türkiye ayağı Keiretsu Forum Türkiye, internet üzerinden kapıdan kapıya lostra ve kuru temizleme hizmeti sunan Temiz'e yatırım yaptığını duyurdu. Yatırım tutarı 150 bin TL olarak açıklandı.

Keiretsu Forum’un tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de henüz emekleme aşamasında olan girişimlerin koşmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Esra Talu, "Yerel girişimleri erken fark ederek, dünyaya açılmaları noktasında onlara destek oluyoruz" dedi. Talu, Keiretsu üyelerinin daha çok teknoloji ve inovasyon içeren startuplara yatırımlar gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Keiretsu Forum’un 4 kıtada 54 şubesi olduğunun altını çizen Talu, melek yatırımcı ağının dünyada 3 bine yakın lisanslı yatırımcı üyesisin bulunduğunun bilgisini paylaştı.

50 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Yatırım yaptıkları Temiz hakkında da konuşan Talu, girişimin akıllı telefonlara indirilen bir uygulama ve web sitesi üzerinden hizmet verdiğini kaydetti. Talu, kullanıcılarının ayakkabı ve giysilerini kendi kuryeleriyle teslim alan Temiz'in, temizlenen ayakkabı ve giysileri de kullanıcıların kapısına kadar götürülerek teslim ettiğini girişimin kısa sürede 50 bin kişiye ulaştığını belirtti.