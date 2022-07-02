Ekonomide tüm dünyada çeşitli nedenlerden ötürü dalgalanmalar söz konusu olsa da startup yatırımları son hızla devam ediyor. Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren, 2022’de özellikle kripto, blokzincir, E-Öğrenme ve uzaktan çalışma üzerine olan girişimlerin oldukça revaçta olduğunu ve yatırımcıların ilgisini çektiğini söyledi.
2021 yılının Türk girişimcilik ekosistemi için zirve yılı olduğunun da altını çizen Eren, "Pandeminin dijital dönüşümü hızlandıran etkisi ve dijital ekonomide gelirlerin büyümesi ile girişim değerlemeleri ve girişim yatırım sayısı tavan yaptı. Getir ve Trendyol'un decacorn olduğu çok verimli bir yılı geride bıraktık" ifadelerini kullandı.
2022 yılının ise ABD ve Kıta Avrupası’nda enflasyonla mücadelenin gündem olduğu bir yıl olduğuna değinen Eren, "ABD ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz artırımı kararları ile NASDAQ'daki teknoloji hisselerinde sert düşüşler gördük. Bunun etkisi ile Silikon Vadisinde girişim sermayesi hacimlerinin küçüldüğü haberlerini almaya başladık. Türkiye'de ise yatırımlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Türk girişimcilik ekosistemi, mevcut ekonomik konjonktürden Silikon Vadisi kadar derinden etkilenmedi" şeklinde konuştu.
Eren, Keiretsu Forum Türkiye'nin 2022 yılının ilk 6 ayında Insumo, BIM Made, Riskoptima, Remotify, PowerDev ve Teklifim Gelsin girişimlerine yatırım yaptığını kaydederek, "2021 yılının son 6 ayında ise Edvido, Melo APP, Agrovisio, Earnado, Juphy, İletmen, PaX Animi ve Wordego – Sortext yatırım yaptığımız girişimler oldu" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!