Kedidili pasta tarifi ve yapılışı: Kedidili pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Sütlü tatlı ferahlığı ve çikolatanın damağa yapışan leziz tadının birleşimiyle oluşan kedidili pastası kalabalık misafirler için oldukça lezzetli bir tatlıdır. Kedidili pastasının en önemli malzemesi kedidili bisküvileridir. Kedidili bisküvilerinin süt ile ıslanması ağızda yumuşak bir doku bırakır. Özellikle çocuklarında isminden dolayı ilgi duyduğu bu tatlı gerek doğum günleri gerek ise kalabalık aile toplantılarında severek tüketilir. Siz de kedidili pastası yapmak istiyor ve tarifini aramaya koyulduysanız sizin için hazırladığımız kedidili pasta tarifi ile muhteşem bir lezzet elde edebilirsiniz. Yapmanız gereken sizin için hazırladığımız tarife uyarak işe koyulmak olacaktır.
Kedidili pasta yapılışı kolay ve pratik tarifler arasında yer alır. Fırında pişme gerektirmeyen bu tatlı habersiz gelen misafirleriniz içinde kolaylıkla yapabileceğiniz tarif olarak karşımıza çıkar. Sizin için hazırladığımız tariften yaklaşık olarak 15 dilim elde edebilirsiniz. Dilerseniz dilimleri daha büyük veya küçük hazırlayarak da sunum yapabilirsiniz. Kedidili pastasını dolapta bekletmek önemli bir noktadır. Buzdolabında dinlenen pasta daha lezzetli bir hal alır. Özellikle yaz mevsiminde yanında limonata ile ikram edebilirsiniz. Kışın ise çay veya kahveyi tercih etmenizi öneririz. Gelin, kedidili pastası nasıl yapılır, malzemeleri neler birlikte bir göz atalım.
Kedidili Pasta Malzemeleri
Kedidili Muhallebisi İçin:
Kedidili üstü için:
Süsleme için:
Kedidili Pasta Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!