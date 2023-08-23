Mücver tarifi ve yapılışı: Mücver nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Günün her öğünü tüketilebilen yedikçe yeme hissi uyandıran mücveri sarımsaklı yoğurt eşliğinde denediniz mi? Yaz mevsiminin gözde sebzelerinden olan kabak ile yapılan mücver hem sağlıklı hem de doyurucu özelliği ile çok sevilen lezzetler arasında yer alır. Kahvaltı, çay saatleri veya akşam yemeklerinde ister sıcak isterseniz soğuk olarak tüketebilirsiniz. Siz de mücver yapmak isterseniz sizin için hazırladığımız mücver tarifi ile lezzetli bir mücver yapabilirsiniz. Hadi, gelin tarife birlikte bakalım.
Mücver yapılışı sırasında kullanılan malzemeler çok kolay elde edilebilen malzemelerdendir. Mücver, kabak sebzesinden yapılır. Fakat tarif içerisine dilediğiniz sebzeyi ekleyebilirsiniz. Mücvere yakışan sebzeler arasında havuç, taze soğan, dereotu, maydanoz bulunur. İçerisine peynir ve zeytin de ekleyerek kahvaltınızı lezzetlendirebilirsiniz.
Mücver yapımı pratik ve kolaydır. Bu sebeple bebeklerin ek gıda döneminde yoğun olan anneler için pratik ve kurtarıcı bir tariftir. İçerisine koyacağınız sebzeler ile çocuklarınızın gelişimine destek olabilirsiniz. Mücver, sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinde keyifle yiyebileceğiniz bir yemektir. Sabah çay eşliğinde peynir, zeytin, domates eşlikçileri ile tüketebileceğiniz gibi akşam yemeklerinde ise; sarımsaklı yoğurt ile servis yapabilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt mücvere en çok yakışan eşlikçileri arasında bulunur.
Daha çok sarımsaklı yoğurt ile yapılan mücver Türkiye’nin hemen hemen her yerinde yapılan ve severek tüketilen lezzetler arasında yer alır. Mücverin tarifi Osmanlı dönemine kadar dayanır. Geçmişten günümüze kadar gelerek sofralarımıza konuk olmaktadır. Mücveri kızartırken bol yağ kullanmak üst ve alt tarafının aynı anda pişmesini sağlar. Eğer az yağ koyduysanız arka ve ön tarafını çevirerek pişirmelisiniz. Mücveriniz yağda piştiği için yağ çekmiş olabilir, bu durumda fazla yağı kağıt havlu yardımıyla alarak servis etmenizde sakınca yoktur.
Mücver Malzemeleri
Kızartmak için:
Mücver Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!