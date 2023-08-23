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        Haberler Yemek Yapma Mücver Tarifi: Mücver Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Mücver tarifi ve yapılışı: Mücver nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Günün her öğünü tüketilebilen yedikçe yeme hissi uyandıran mücveri sarımsaklı yoğurt eşliğinde denediniz mi? Yaz mevsiminin gözde sebzelerinden olan kabak ile yapılan mücver hem sağlıklı hem de doyurucu özelliği ile çok sevilen lezzetler arasında yer alır. Kahvaltı, çay saatleri veya akşam yemeklerinde ister sıcak isterseniz soğuk olarak tüketebilirsiniz. Siz de mücver yapmak isterseniz sizin için hazırladığımız mücver tarifi ile lezzetli bir mücver yapabilirsiniz. Hadi, gelin tarife birlikte bakalım.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 13:44 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:44
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        Mücver nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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        Mücver yapılışı sırasında kullanılan malzemeler çok kolay elde edilebilen malzemelerdendir. Mücver, kabak sebzesinden yapılır. Fakat tarif içerisine dilediğiniz sebzeyi ekleyebilirsiniz. Mücvere yakışan sebzeler arasında havuç, taze soğan, dereotu, maydanoz bulunur. İçerisine peynir ve zeytin de ekleyerek kahvaltınızı lezzetlendirebilirsiniz.

        Mücver yapımı pratik ve kolaydır. Bu sebeple bebeklerin ek gıda döneminde yoğun olan anneler için pratik ve kurtarıcı bir tariftir. İçerisine koyacağınız sebzeler ile çocuklarınızın gelişimine destek olabilirsiniz. Mücver, sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinde keyifle yiyebileceğiniz bir yemektir. Sabah çay eşliğinde peynir, zeytin, domates eşlikçileri ile tüketebileceğiniz gibi akşam yemeklerinde ise; sarımsaklı yoğurt ile servis yapabilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt mücvere en çok yakışan eşlikçileri arasında bulunur.

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        Daha çok sarımsaklı yoğurt ile yapılan mücver Türkiye’nin hemen hemen her yerinde yapılan ve severek tüketilen lezzetler arasında yer alır. Mücverin tarifi Osmanlı dönemine kadar dayanır. Geçmişten günümüze kadar gelerek sofralarımıza konuk olmaktadır. Mücveri kızartırken bol yağ kullanmak üst ve alt tarafının aynı anda pişmesini sağlar. Eğer az yağ koyduysanız arka ve ön tarafını çevirerek pişirmelisiniz. Mücveriniz yağda piştiği için yağ çekmiş olabilir, bu durumda fazla yağı kağıt havlu yardımıyla alarak servis etmenizde sakınca yoktur.

        • Kaç kişilik:4-6 kişilik
        • Hazırlama süresi:10 dakika
        • Pişirme süresi:10 dakika
        • Kalori:1 adet 171 kalori

        Mücver Malzemeleri

        • 3 adet orta boy kabak
        • 2 adet yumurta (çırpılmış)
        • 1 adet havuç
        • 1 çay bardağı un
        • ½ demet dereotu
        • 1/2 maydanoz
        • 6 dal taze soğan
        • 1,5 çay kaşığı tuz
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • Dilerseniz pul biber ekleyebilirsiniz

        Kızartmak için:

        • ½ su bardağı sıvı yağ

        Mücver Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Öncelikle kabaklarımızı ve diğer sebzeleri bol su ile yıkayalım.
        • Ardından kabaklarımızı alacalı olarak soyalım.
        • 3 adet kabağımızı rendemizin iri kısmı bir kap içerisine rendeleyelim.
        • Rendelenen kabakların suyunu güzelce sıkalım.
        • 1 adet havucun kabuklarını soyalım ve rendeleyelim.
        • 6 dal taze soğanı doğrayalım.
        • Dereotu ve maydanozu da ince ince doğrayalım.
        • Geniş bir kap içerisine rendelediğimiz kabak ve havucu ayrıca doğradığımız maydanoz, dereotu ve taze soğanı kap içerisine ekleyelim.
        • Ardından 2 yumurtayı çırpalım ve kap içerisine ilave edelim.
        • Tuz, karabiber, pul biberi ekleyerek iyice karıştıralım.
        • 1 çay bardağı unu karışımın içerisine ekleyelim ve tekrar karıştıralım.
        • Tüm malzemelerim macun kıvamını alması gerekir. Macun kıvamına gelene kadar spatula yardımı ile karıştıralım
        • Geniş bir tavaya yağ dökelim ve mücverlerimizi yemek kaşığı yardımı ile alarak tavaya dökelim.
        • Her mücver 1 yemek kaşığı olmalı.
        • Mücverler kızgın yağ içerisinde kızarana kadar iyice kızartalım. Bir tarafı kızaran mücverin diğer tarafını çevirelim ve kızartmaya devam edelim.
        • Mücveriniz fazla yağ çekti ise fazla yapı kâğıt havlu yardımıyla alalım.
        • Eğer mücverinizi sabah kahvaltısı için yapacak iseniz içerisine peynir, kaşar peyniri, zeytin dilimleri ekleyebilirsiniz. Akşam yemeğinde servis edecekseniz süzme yoğurt veya çırpılmış yoğurt içerisine 2 diş sarımsak ekleyelim. Mücver yanına servis edelim.
        • Mücveriniz hazır.

        Afiyet olsun!

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        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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