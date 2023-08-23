Haşhaşlı revani tarifi ve yapılışı: Haşhaşlı revani nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Şerbetli tatlılar arasında en sevilenleri sıraladığımızda revani tatlısı ilk sıralarda yerini alır. Peki, revani tatlısını hiç haşhaşlı denediniz mi? Haşhaşlı revani sevenlerin ağız tadını şenlendiren bir tarif olarak karşımıza çıkar. Özellikle üzerine sürülen sade krem şanti ile muhteşem bir birleşim yakalayarak damakta ferah bir tat bırakır. Şimdiye kadar haşhaşlı revani yemediniz veya yediğiniz haşhaşlı revaniyi çok beğendiniz ve aklınızda kaldı ise sizin için hazırladığımız revani tarifini mutlaka denemelisiniz. Gelin, haşhaşlı revani tarifi nasıl olur, malzemeleri nelerdir birlikte bakalım.
Haşhaşlı revani sade revani tatlısı gibi yapımı oldukça kolay ve pratiktir. Haşhaşlı revaninin sade revaniden farkına baktığımızda haşhaş ve krem şanti detayı karşımıza çıkar. Misafirlerinizin alışılmış revani tarifi dışında bir tatlı tatmasını isterseniz sizde haşhaşlı revani tarifini kolaylıkla yapabilirsiniz. Haşhaşlı revani yapılışı için hazırladığımız tarife bakarak siz de misafirlerinize çayın yanında sunum yapabilirsiniz. Dilerseniz yanında sade dondurma ikramı ile yaz mevsiminde serinleten bir sunum hazırlayabilirsiniz. Gelin, haşhaşlı revani tarifinin detaylarına birlikte göz atalım.
Haşhaşlı Revani Malzemeleri
Şerbet için malzemeler:
Üzeri için malzemeler:
Haşhaşlı Revani Nasıl Yapılır?
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Afiyet olsun!