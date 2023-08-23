Elmalı kek tarifi ve yapılışı: Elmalı kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Kek yapımı oldukça kolay ve pratiktir. Damak zevkinize göre çeşit çeşit kek seçenekleri bulabilirsiniz. Yaz mevsiminde kırmızı meyveli, kayısılı, vişneli kekler popülerken kış mevsiminde ise; elmalı, tarçınlı, cevizli daha çok içimizi ısıtan kekler tüketilir. Elmanın tarçın ile birleşmesiyle evinizi saracak olan mis gibi kek kokusu iştahınızı kabartacaktır. Siz de elmalı kek yapmak istiyorsanız sizin için derlediğimiz elmalı kek tarifi ile evinizin kek kokusuyla dolmasını sağlayabilirsiniz.
Kek en sevilen yiyecekler arasında yer alır. Gerek pratik olması gerekse doyurucu olma özelliğiyle birlikte 7’den 70’e herkesin severek tükettiği bir lezzettir. Kek yapılışı sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunur. Hayatında ilk defa kek yapacak olan kişiler bu püf noktaları bildiklerinde çok daha iyi sonuçlar elde edebilir. Siz de verdiğimiz püf noktalara dikkat ederek lezzetli bir elmalı kek yapabilirsiniz. Gelin, elmalı kekin püf noktaları nedir birlikte bakalım.
Elmalı kek yaparken kullanılan yumurtalarınızı mutlaka oda sıcaklığına getirin. Böyle yaptığınızda şeker ve yumurta daha kolay köpürerek birleşecektir. Kek hamuru için kullandığınız un ve kabartma tozunu eleyerek kullandığınızda kekiniz daha iyi kabarır. Kek yaparken her zaman ununuzu kontrollü bir şekilde harca eklemelisiniz. Kek kalıbınızı güzelce yağlamanız kekinizin kalıptan kolaylıkla çıkmasını sağlar. Elmalı kek yaparken kullandığınız elmaların ekşi olmamasına özen göstermelisiniz. Ekşi olan elmalar kekinizin tadının istediğiniz gibi olmasını engelleyebilir. Elmalı kekinizi çay ve kahve yanında sunabilirsiniz.
Elmalı Kek Malzemeleri
Üzeri için;
Elmalı Kek Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!