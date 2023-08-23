Elmalı kek tarifi ve yapılışı: Elmalı kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Kek en sevilen yiyecekler arasında yer alır. Gerek pratik olması gerekse doyurucu olma özelliğiyle birlikte 7’den 70’e herkesin severek tükettiği bir lezzettir. Kek yapılışı sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunur. Hayatında ilk defa kek yapacak olan kişiler bu püf noktaları bildiklerinde çok daha iyi sonuçlar elde edebilir. Siz de verdiğimiz püf noktalara dikkat ederek lezzetli bir elmalı kek yapabilirsiniz. Gelin, elmalı kekin püf noktaları nedir birlikte bakalım.

Elmalı kek yaparken kullanılan yumurtalarınızı mutlaka oda sıcaklığına getirin. Böyle yaptığınızda şeker ve yumurta daha kolay köpürerek birleşecektir. Kek hamuru için kullandığınız un ve kabartma tozunu eleyerek kullandığınızda kekiniz daha iyi kabarır. Kek yaparken her zaman ununuzu kontrollü bir şekilde harca eklemelisiniz. Kek kalıbınızı güzelce yağlamanız kekinizin kalıptan kolaylıkla çıkmasını sağlar. Elmalı kek yaparken kullandığınız elmaların ekşi olmamasına özen göstermelisiniz. Ekşi olan elmalar kekinizin tadının istediğiniz gibi olmasını engelleyebilir. Elmalı kekinizi çay ve kahve yanında sunabilirsiniz.

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Kaç kişilik:4-6 kişilik

Hazırlama süresi:10 dakika

Pişirme süresi:40 dakika

Kalori: 1 porsiyon 270,66 kalori

Elmalı Kek Malzemeleri

3 adet oda ısısında yumurta

2 çay bardağı toz şeker

2 çay bardağı sıvı yağ (250 ml)

2 çay bardağı yoğurt

4 çay bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Üzeri için;

4 adet elma

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay bardağı ceviz kırığı

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

Elmalı Kek Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Elmalı kek yapımı için öncelikle 4 adet elmamızın kabuklarını güzelce soyalım. Daha sonra elmaları küp küp dilimleyelim ve bir kâseye koyalım.

Doğradığımız elma dilimlerinin üzerine limon suyunu gezdirelim ve ardından karıştıralım.

Tarçın ve şekeri üzerine ilave ederek tekrar karıştıralım ve bekletelim.

Elmalı kek hamurunu hazırlamaya başlayalım. Karıştırma kabı alalım ve içerisine 3 adet oda ısısında beklemiş olan yumurtayı kıralım.

2 çay bardağı toz şekeri yumurtaların üzerine ilave edelim ve mikser yardımıyla köpürene kadar çırpalım. Mikseriniz bulunmuyorsa çırpma teli kullanarak güzelce çırpalım.

Çırptığımız karışımın üzerine 2 çay bardağı yoğurt ve 2 çay bardağı sıvı yağını ilave edelim.

Ardından 4 çay bardağı unu ekleyelim. Unu eleyerek ilave ederseniz kekiniz daha iyi kabaracaktır.

1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da ekleyelim.

Kek harcımız artık hazır.

Kek kalıbının tabanını pişirme kâğıdı serelim.

Kek harcımızı kek kalıbına dökelim ve spatula yardımıyla güzelce yayalım.

Önceden hazırladığımız elmalı karışımı kek harcının üzerine eşit bir şekilde dökelim.

Kekimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst fansız ayarda 40 dakika pişirelim. Kekimizi pişirirken ilk 15 dakika fırın kapağını açmayalım. Daha sonra kürdan testi yaparak kekimizin pişip pişmediğini öğrenebilirsiniz.

Kekiniz piştiğinde kürdan kontrolü yaparak fırından alalım ve soğumasını bekleyelim.

Soğuyan elmalı kekinizi servise hazır hale getirebilirsiniz.

Elmalı kekiniz hazır.

Afiyet olsun!

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