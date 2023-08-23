Waffle tarifi ve yapılışı: Evde waffle nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Çikolata ve meyve severlerin çok sevdiği lezzetlerden biri de waffledır. Çeşit çeşit ve renk renk meyvelerin çikolata ile muhteşem bir uyum sağladığı Waffle çocuklarında en sevdiği tatlılardan biridir. Dışarıda Waffle yemekten artık sıkıldınız ve kendi Waffle hamurunuzu kendiniz yapıp evde keyifle yemek mi istiyorsunuz? O zaman sizin için hazırladığımız Waffle tarifi ile siz de dışarıda yediğiniz kadar lezzetli bir Waffle yapabilirsiniz. Gelin evde kolay ve pratik Waffle nasıl yapılır, üzerine hangi meyveler konulur, püf noktaları neler birlikte bakalım.
Waffle tatlısı genellikle dışarda tükettiğimiz bir tatlıdır. Fakat son zamanlarda Waffle makinasının da üretilmesiyle birlikte artık evlerimizde de kolaylıkla Waffle yapılabilir hale geldi. Fakat Waffle makineniz yok ise üzülmenize gerek yok; dilerseniz tost makinenizi kullanarak siz de lezzetli bir Waffle hamuru yapabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece Waffle malzemelerini hazır etmek ve işe koyulmaktır. Waffle üzerine süreceğiniz çikolatayı evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Isıttığınız krema içerisine çikolata parçacıkları koyun ve karıştırın. İşte çikolata sosunuz hazır!
Waffle yapımı sırasında bazı püf noktalar bulunur. Bu püf noktalar Waffle hamurunun daha iyi pişmesini sağlar. Öncelikle hazırladığınız Waffle hamurunun 20-25 dakika buzdolabında dinlenmesi hamurunuzda güzel bir doku sağlamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda hamur içerisinde kullanacağınız süt ve yumurtanın oda ısısında olmasına da dikkat etmeniz gerekir. Waffle üzerine koyacağınız meyvelerin taze olması önemlidir. Özellikle çileğin kendini salmamasına dikkat etmelisiniz. Evinizde waffle makinesi, tost makinesi gibi elektronik alet yok ise üzülmeyin waffle tavada da yapılabilir. Waffle hamurunuzu bir miktar yağ ile tavada pişirebilirsiniz.
Waffle Malzemeleri
Servisi için:
Waffle Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun