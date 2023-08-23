Mercimek köftesi tarifi ve yapılışı: Mercimek köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Altın günlerinin olmazsa olmazı mercimek köftesi öğrenciler tarafından da çok severek tüketilen bir yiyecektir. İçerisinde mercimek, ince bulgur, soğan ve yeşil sebzelerin bulunması mercimek köftesinin sağlıklı ve besleyici olmasını sağlar. Siz de annelerinizin mercimek köftesi gibi tam ölçüsünde mercimek köftesi yapmak isterseniz hazırladığımız mercimek köftesi tarifi ile misafirlerinizin damağını şenlendirebilirsiniz. Gelin mercimek köftesi nasıl yapılır, dikkat edilmesi gereken püf noktaları nelerdir birlikte bakalım.
Mercimek köftesi yapılışı kimi kişilere göre zordur. Fakat sizin için hazırladığımız mercimek köftesi tarifi ile siz de kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Mercimek köftesi yaparken dikkat edilmesi gereken noktalara uyduğunuz müddetçe lezzetli ve tam kıvamında bir sonuç elde etmiş olursunuz. Mercimeğin haşlama suyunu çok fazla koymamalısınız. Size verilen ölçü eğer fazla geldiyse biraz azaltmanız mümkün. Fakat çok fazla su koyduğunuzda mercimekler çok haşlanır ve bu da köfte harcının lapa olmasına neden olur. Köfte harcınızı yoğururken macun kıvamını elde edebilmek adına harca yavaş yavaş ılık su ekleyebilirsiniz. Burada önemli olan suyu tam miktarında eklemektir.
Mercimeklerinizi pişirirken tam pişmesine dikkat etmelisiniz. Mercimekler diri kalarak dişe gelmemeli. Mercimek köftesini servis ederken marul veya kıvırcık yaprakları ile servis edebilirsiniz. Eğer servisinizin bekleme süresi var ise marul yapraklarını köftelerin üzerine kapatarak kurumasının önüne geçebilirsiniz. Kullandığınız biber salçasının tuz oranına mutlaka dikkat edin. Eğer biber salçanız tuzlu ise mercimek köftenizin içerisine koyacağınız tuz miktarını azaltabilirsiniz. Servis aşamasında limon dilimlerini hazırlayarak sunabilirsiniz.
Mercimek Köftesi Malzemeleri
Sunum için marul veya kıvırcık kullanabilirsiniz.
Mercimek Köftesi Nasıl Yapılır?
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Afiyet olsun!