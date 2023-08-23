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        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Kakaolu Kek Tarifi: Evde Lezzetli Kakaolu Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Kakaolu kek tarifi ve yapılışı: Kakaolu kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Kakaolu kek iştah açan ve damakları şenlendiren bir lezzet olarak karşımıza çıkar. Daha fırından çıkmadan evi saran mis gibi kakaolu kek kokusu insana mutluluk verir. Sade kek gibi kakaolu kek de lezzetiyle yiyenleri büyüleyen bir tattır. Bazen bir çay yanına bazen ise kahve yanına sunularak yiyenlerin keyifli bir vakit geçirmesini sağlar. Kakaolu kek yapmak kolay ve pratiktir. Siz de evinizde kakaolu kek yapmak isterseniz sizin için düzenlediğimiz kakaolu kek tarifi ile hem ailenizin hem de misafirlerinizin damaklarını şenlendirebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 13:42 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:42
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        Kakaolu kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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        Kakaolu kek yapılışı pratik olduğu gibi günün her öğününde keyifle tüketilebilir. Kakaolu kek 7’den 70’e herkesin sevdiği lezzetlerden biridir. Kakaolu kekinizi yanına bir eşlikçi hazırlamadan sunabileceğiniz gibi başka aperatif yiyeceklerle de ikram edebilirsiniz. Gerek özel günlerde gerek ise aileniz için akşam çayında keyifle yapabilirsiniz. Çocuklarında severek tükettiği bu lezzeti içine fındık, ceviz ve badem koyarak daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Ayrıca çocuklarınıza kakaolu keki süt ile ikram edebilirsiniz.

        Kakaolu kek yapılışı sırasında bazı püf noktalar bulunur. Bunlar arasında yumurtanın oda ısısında olması önemlidir. Oda ıssında bekleyen yumurta daha iyi çırpılır ve kekinizin daha iyi kabarmasını sağlar. Kek harcını aynı yönde çırpmak kekinizin yine iyi kabarmasını sağlayan önemli bir detaydır. Kekiniz pişerken ilk 15 dakika fırın kapağını açmamak gerekir. İlk 15 dakika içerisinde fırın kapağını açarsanız kekiniz sönebilir. Eğer evde kabartma tozunuz yok ise 1 çay kaşığı karbonat ile 4-5 damla limon suyunu karıştırıp kek harcına ilave edebilirsiniz.

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        • Kaç kişilik:10 dilim
        • Hazırlama süresi:10 dakika
        • Pişirme süresi:35-40 dakika
        • Kalori: 1 dilim için 460 kalori

        Kakaolu Kek Malzemeleri

        • 3 tane yumurta
        • 1 su bardağı toz şeker (200 ml)
        • 3 su bardağı un
        • 1su bardağı sıvı yağ
        • 1su bardağı süt
        • ½ çay bardağı maden suyu
        • ½ çay bardağı kakao
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 paket vanilya

        Kek kalıbını yağlamak için; tereyağı

        Kek üzerine; Pudra şekeri

        Kakaolu Kek Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Kakaolu kek yapımı için öncelikle yumurtalarımızın oda sıcaklığında olmasına özen gösterelim. Ardından derin bir karıştırma kabı alalım.
        • 3 tane yumurtayı kıralım ve ardından 1 su bardağı toz şekeri ilave edelim. (1 su bardağı 200 ml)
        • Yumurtaları ve şekeri iyice köpürene kadar mikser yardımıyla çırpalım. Eğer mikseriniz yok ise çırpma teli ile iyice çırpabilirsiniz. Burada önemli olan şekerin ve yumurtanın birleşerek köpürmesidir.
        • Ardından sıvı yağ, maden suyu ve sütü de ekleyerek karıştırmaya devam edelim.
        • Çırpılan kek harcına unu ve kakaoyu yavaş yavaş ekleyelim.
        • Dilerseniz unu ve kabartma tozunu eleyerek ilave edebilirsiniz.
        • 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ekleyelim.
        • Malzemelerimizi ekledikten sonra pürüzsüz bir kıvam alana kadar spatula yardımı ile karıştıralım.
        • Kullanacağınız kek kalıbını tereyağı ile yağlayalım. Kek kalıbının her noktasının yağlanmasına özen gösterelim ki kekimiz kalıptan güzelce çıksın.
        • Yağlanan kek kalıbı içerisine kek harcımızı dökelim.
        • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kekimizi pişirelim.
        • İlk 15 dakika fırın kapağını hiç açmamaya özen gösterelim.
        • Kekimizi 30-35 dakika kadar kontrollü pişirelim. Pişirme süresi fırından fırına değişebilir. İlk 15 dakikadan sonra kürdan yardımıyla kekinizin pişip pişmediğine bakabilirsiniz.
        • Pişen kekimizi fırından alalım ve soğumaya bırakalım.
        • Kek ılıdığında kek kalıbını ters çevirerek kalıptan çıkaralım.
        • Kekimizin üzerine pudra şekeri serperek servise hazır hale getirebiliriz.
        • Kekimiz hazır.

        Afiyet olsun!

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        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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