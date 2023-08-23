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Krep sevmeyeni pek olmayan lezzetler arasında yer alır. Ülkemizde çokça tüketilen krep yörelere göre farklı isimlerle anılabilir. Örneğin Karadeniz’de Kaygana olarak bilinirken İç Anadolu’da akıtma olarak anılır. İsim farklılığı olduğu gibi yörelere göre içeriklerde de değişiklik söz konusu olabilmektedir. Sebzeli krep, peynirli krep, salçalı krep gibi birçok çeşit mevcuttur. Krep daha çok sabah kahvaltılarında tüketilen lezzetler arasında bulunur. Çay yanına yapılan krep daha çok peynir, zeytin, domates; bal, reçel, çikolata gibi eşlikçiler ile sunulur. Çocuklarında çok sevdiği tatlar arasında yer alan krebi çeşitli unlar kullanarak hazırlayabilirsiniz. Tam buğday unu, sorgum unu, glutensiz un gibi çeşitlerle sağlıklı krepler hazırlayabilmeniz mümkün.

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Krep yapılışı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur. Krep malzemelerinin taze olması krebinizin tadının lezzetli olması açısından önemlidir. Aynı zamanda yumurtalar oda sıcaklığında olur ise krep harcına daha çabuk karışır. Krep yaparken tavanızı mutlaka ısıtmalı ve yağlamalısınız. Eğer tavanızı yeterince yağlamaz iseniz krep harcı tavaya yapışır ve kopmalar meydana gelir. Krep harcını hazırladıktan sonra pürüzsüz bir kıvam almasını isterseniz süzgeçten geçirebilirsiniz. Krep hamurunu 5-6 dakika dinlendirerek kullanmak krebinizin daha iyi olmasını sağlar. Pişirme süresi boyunca ocağı yüksek ateşte kullanmayıp orta ateşte kullanırsanız krep hamurunuz dengeli bir şekilde pişer. Eğer süte karşı intoleransınız var ise bitkisel süt kullanarak veya sadece süt ile de krep yapabilirsiniz. Laktoz intoleransınız var ise laktozsuz süt ile de lezzetli krep hazırlayabilirsiniz.

Kaç kişilik:4-5 kişilik

Hazırlama süresi:5 dakika

Pişirme süresi:20 dakika

Kalori:1 adet 165 kalori

Krep Malzemeleri

2 adet oda ısısında yumurta

1 su bardağı süt (200 ml)

1 su bardağı su (200 ml)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

6 yemek kaşığı un (1 su bardağı)

Krep Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Krep yapımı için öncelikle derin bir karıştırma kabı alalım.

1 su bardağı sütü kaba dökelim.

Üzerine 1 su bardağı suyu ekleyelim.

Ardından 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz ve 2 yumurtayı ekleyelim.

Karışımı güzelce karıştıralım.

Karışımın üzerine 6 yemek kaşığı unu ekleyelim.

Bir çırpıcı kullanarak iyice çırpalım. Unun topaklanmasını önleyelim.

Pürüzsüz bir kıvam alan krep hamurumuzu 5 dakika kadar dinlendirelim.

Krep tavasını alalım ve ocağın altını yakalım.

Isınan krep tavasına sıvıyağ dökelim.

Hazırladığımız krep harcından kepçe yardımıyla alalım ve ısınan krep tavamıza dökelim.

Krep hamurunun iyice yayılmasını için krep tavasını sallayarak hamurun her yere eşit dağılmasını sağlayalım.

Krepleri orta ateşte üzeri göz göz olana dek pişirelim.

Bir tarafı pişen krebimizin diğer tarafını çevirerek pişirelim. Burada spatula kullanarak krebinizi çevirebilirsiniz.

Krep harcı bitene kadar pişirmeye devam edelim.

Ara ara tavayı yağlamayı unutmayalım ki hamur tavaya yapışmasın.

Pişen krepleri servis tabağına üst üste koyabilirsiniz.

Kreplerinizin yanına domates, peynir, çikolata kreması, reçel gibi eşlikçiler sunarak servis edebilirsiniz.

Krepleriniz hazır.

Afiyet olsun!

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