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        Haberler Dünyadan Keanu Reeves 'John Wick 5' ile beyazperdeye dönüyor - magazin haberleri

        Keanu Reeves 'John Wick 5' ile beyazperdeye dönüyor

        'John Wick' serisi hayranlarının heyecanlı bekleyişi sonrası beşinci filme onay geldi. Keanu Reeves, başrolünde yer alacağı 'John Wick 5' ile seyirci karşısına çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 17:45 Güncelleme: 02.04.2025 - 17:47
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        Yeniden 'John Wick' oluyor
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        Keanu Reeves, efsanevi tetikçi John Wick karakterine yeniden hayat vermeye hazırlanıyor. Yıllardır süren belirsizlik sonrası 'John Wick 5', film şirketi Lionsgate tarafından resmen onaylandı.

        Aksiyon serileri 'Matrix' ve 'John Wick' ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves, yeniden John Wick olarak beyazperdeye dönüyor. Film, serinin yönetmeni Chad Stahelski, yapımcıları Basil Iwanyk ve Erica Lee ile birlikte hayata geçirilecek. Filmin çekimlerine 2025’in sonlarına doğru Hong Kong’da başlanacak.

        2014 yılında başlayan serinin dördüncü filmi, 2023'te vizyona girmiş ve dünya genelinde 440 milyon dolardan fazla gişe geliri elde etmişti.

        Ayrıca John Wick hayranlarının uzun süredir merakla beklediği 'Impossible Task' hikâyesi de animasyon film olarak hayata geçecek. Film, John Wick’in bir gecede tüm rakiplerini ortadan kaldırarak Yüksek Masa’dan ayrılmasını ve karısı Helen’le birlikte özgür bir hayat kurma çabasını konu alacak. Bu animasyon filmde Keanu Reeves, kendi karakterine ses verecek.

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        #keanu reeves
        #john wick 5
        #sinema

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