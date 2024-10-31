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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam KDV'ye ilişkin istisna ve iade uygulamalarında değişiklik - İş-Yaşam Haberleri

        KDV'ye ilişkin istisna ve iade uygulamalarında değişiklik

        Mükelleflerin katma değer vergisinde (KDV) iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle herhangi bir inceleme, yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya teminat vermeden iade alabileceği tutar 50 bin liraya yükseltildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:25 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:25
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        KDV'ye ilişkin istisna ve iade uygulamalarında değişiklik
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğde, ağustos ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun doğrultusunda düzenlemeler yapıldı.

        Buna göre, tebliğde, kanunda yer alan eğlence ve gezi amaçlı deniz araçlarına, özel yat ve teknelere limanlarda verilen hizmetlere KDV istisnası uygulanmayacağına dair düzenlemeye ilişkin detaylara yer verildi. Yük ve yolcu taşımacılığına uygun deniz, hava ve demir yolu taşıma araçlarının teslimine, bakım-onarımına ve imalatına ilişkin yapılan teslim ve hizmetlerdeki istisna hükmü de tebliğe eklendi.

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        Genel bütçeli kamu idarelerine bağışlanmak üzere afet bölgesi kabul edilen yerlerdeki taşınmazların inşasına ilişkin yabancı devlet kurum ve kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler ile genel bütçeli kamu idarelerine bağışlanacak konutların yabancı devlet kurum ve kuruluşlarına teslimine ilişkin istisna kapsamına giren işlemler de tebliğle düzenlendi.

        Tebliğle ayrıca mahkemeler veya icra ve iflas müdürlüklerince karşı tarafa yükletilen vekalet ücretlerinin avukata ödendiği durumlarda serbest meslek makbuzunun davayı kaybeden adına düzenlenmesine yönelik düzenleme yapıldı. Böylece KDV mevzuatı ile gelir vergisi mevzuatındaki farklılıklar giderildi.

        KÜÇÜK İADE TALEPLERİ HIZLI SONUÇLANDIRILACAK

        Vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan küçük iade taleplerinin hızlı sonuçlandırılmasını teminen mevcut uygulamada yer alan alt sınır aylık 10 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Böylece mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle herhangi bir inceleme, YMM raporu veya teminat vermeden iade alabileceği tutar 50 bin lira olarak belirlendi.

        Riski nispeten düşük olan sektörlerdeki iadelerin prosedürlerinin azaltılması kapsamında altın, gümüş, platin ile ilgili arama, işletme ve zenginleştirme faaliyetlerinden kaynaklanan mahsuben iade taleplerinin vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilmesine imkan sağlandı.

        Kamusal hizmet sunan kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin beledi hizmetleri, herhangi bir işletmenin ticari, sınai ve zirai faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetler gibi değerlendirilecek. Bu kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen yatırım teşvik belgelerine istinaden talep edilen KDV istisna belgelerinin, ticari faaliyet kapsamındaki ayrı bir iktisadi işletmeleri varsa onun adına düzenlenmesine ilişkin esaslar belirlendi.

        İadelerin yapılmasında vergiye uyumlu mükellefler lehine pozitif ayrımcılık yapan İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi ve Hızlandırılmış İade Sistemi Sertifikası ile ilgili belgelerin talep edilmesine ilişkin hadler yeniden değerleme oranı esas alınarak güncellendi.

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