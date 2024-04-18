Kaza yapan otomobil duvarda asılı kaldı
Karabük'te kaza yapan otomobil bir sitenin duvarında asılı kaldı. Kazada yaralanan olmazken otomobilin duvarda asılı kaldığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Karabük'te sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, Şirinevler Mahallesi İlhanlılar Altı Caddesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri savrularak çevredeki bir sitenin bahçe duvarında asılı kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
Kazada yaralanan olmazken otomobilin duvarda asılı kaldığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntülerde cadde üzerinde iki otomobilin çarpışması ve otomobillerden birinin sitenin duvarında asılı kalması yer alıyor.