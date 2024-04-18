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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden: Amcamı yamyamlar yemiş olabilir

        ABD Başkanı Biden: Amcamı yamyamlar yemiş olabilir

        ABD Başkanı Joe Biden, amcasının 2. Dünya Savaşı sırasında vurulduktan sonra yamyamlar tarafından yenmiş olabileceği yönünde şaşırtıcı bir iddiada bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:01
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        Biden: Amcamı yamyamlar yemiş olabilir
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        ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'ya yaptığı ziyarette amcasının ölümüne ilişkin şaşırtan bir iddiada bulundu.

        Gazetecilere açıklama yapan Biden, 2. Dünya Savaşı sırasında Yeni Gine üzerinde keşif uçuşları yaptığını söylediği amcası 2. Teğmen Ambrose J Finnegan Jr'ın vurulduktan sonra yamyamlar tarafından yenmiş olabileceğini söyledi.

        Biden, "Ambrose Finnegan, biz ona Bosie Amca derdik. Hava kuvvetlerinde çalışıyordu, Yeni Gine üzerinde keşif uçuşlarında tek motorlu uçaklarla uçtu." dedi.

        Amcasının Yeni Gine'de yamyamların çok olduğu bir bölgede vurulduğunu dile getiren Biden, "Cesedini asla bulamadılar" ifadelerini kullandı.

        Ancak ABD Savunma Bakanlığı, amcasının ölümünün düşmanca bir eylemin sonucu olduğuna veya cesedinin bulunmamasında yamyamların herhangi bir rol oynadığına dair herhangi bir bilgi olmadığını bildirdi.

        Askeri kayıtlar, Biden'ın amcasının içinde bulunduğu keşif uçağının, motor arızasından sonra Mayıs 1944'te Yeni Gine'nin kuzey kıyısındaki Pasifik Okyanusu'na düşmesi sonucu öldürüldüğünü gösteriyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #joe biden
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