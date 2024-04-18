ABD Başkanı Biden: Amcamı yamyamlar yemiş olabilir

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'ya yaptığı ziyarette amcasının ölümüne ilişkin şaşırtan bir iddiada bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Biden, 2. Dünya Savaşı sırasında Yeni Gine üzerinde keşif uçuşları yaptığını söylediği amcası 2. Teğmen Ambrose J Finnegan Jr'ın vurulduktan sonra yamyamlar tarafından yenmiş olabileceğini söyledi.

Amcasının Yeni Gine'de yamyamların çok olduğu bir bölgede vurulduğunu dile getiren Biden, "Cesedini asla bulamadılar" ifadelerini kullandı.

Ancak ABD Savunma Bakanlığı, amcasının ölümünün düşmanca bir eylemin sonucu olduğuna veya cesedinin bulunmamasında yamyamların herhangi bir rol oynadığına dair herhangi bir bilgi olmadığını bildirdi.

Askeri kayıtlar, Biden'ın amcasının içinde bulunduğu keşif uçağının, motor arızasından sonra Mayıs 1944'te Yeni Gine'nin kuzey kıyısındaki Pasifik Okyanusu'na düşmesi sonucu öldürüldüğünü gösteriyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.