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        Haberler Gündem Güncel Edirne'de kadın doktora saldırdı: İkinci kez tahliye oldu! - Son dakika haberleri

        Darp ettiği doktoru sosyal medya üzerinden tehdit edince tutuklanmıştı, yine tahliye oldu!

        Edirne'de kadın doktor B.B.Ö.'yü darp eden Volkan K., hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında tahliye edilmişti. Şüpheli geçtiğimiz günlerde ise B.B.Ö.'yü tehdit ettiği gerekçesiyle yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Mahkeme heyeti de sanığın 1 aylık tutukluluk halini göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla serbest kalmasına hükmetti. Gelişmeyle ilgili açıklamada bulunan Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, "Caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmadığı takdirde bunun önüne geçilebilme olasılığı yok. Bugüne kadar 10'un üzerinde hekim görevi başında katledildi, diyecek başka bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 18.04.2024 - 16:28
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        Kadın doktora saldırdı! İkinci kez tahliye oldu
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        Edirne'de doktor B.B.Ö.'yü darp ettiği suçlamasıyla tutuklanıp hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında tahliye edilen Volkan K., aynı hekimi bu kez sosyal medya üzerinden dizi repliğiyle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanmasının ardından açılan ikinci davanın ilk duruşmasında da tahliye edildi.

        DHA'nın haberine göre Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahili Yoğun Bakım Servisi’nde kanser tedavisi gören Nazife K., 6 Şubat'ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

        Serviste asistan doktor olarak görev yapan B.B.Ö., hastanın oğlu Volkan K.'ye ölüm belgelerinin doldurulması yönünde bilgi vermek istedi.

        Bu sırada Volkan K., doktor B.B.Ö.'ye yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlileri araya girerken; hastane yönetimi 'beyaz kod' bildiriminde bulundu.

        Hastaneye gelen polis ekipleri, Volkan K.'yi gözaltına aldı. Volkan K.'nin yapılan kontrolünde, 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırılan Volkan K., Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte 9 Şubat'ta tutuklandı.

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        İKİNCİ DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

        Volkan K. hakkında Edirne 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İkinci duruşmada mahkeme heyeti, saldırı mağduru doktor B.B.Ö. ile ilgili kati doktor raporunun beklenmesine ve sanık Volkan K.'nin tahliyesine karar verip, duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

        SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPINCA YENİDEN TUTUKLANDI

        Duruşmanın ardından tahliye olan Volkan K., sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesaj paylaştı. Sosyal medyasından 'Ne olursa olsun, cezaevine giren insan bir süre sonra katile dönüşür' repliğinin geçtiği bir dizi sahnesini paylaşıp, mesaj gönderdiğini iddia edilerek savcılığa şikayette bulunuldu. Haberleşme ve iletişim yasağı bulunan Volkan K.'nin paylaşımını 'tehdit' olarak kabul eden savcılık, hakkında tutuklama talebinde bulundu. Volkan K., bu şikayetin üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Volkan K. hakkında darp davasının yanı sıra tehditle ilgili de Edirne 5'inci Asliye Mahkemesi'nde açılan ikinci davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya doktor B.B.Ö. katılmazken avukatları ile Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürkan Altun, oda yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda meslektaşı ile sanık Volkan K. katıldı.

        "TEHDİT ETMEDİM"

        Duruşmada savunmasını yapan Volkan K., darp olayının ardından ev hapsi cezası aldığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların ardından yeniden tutuklandığını söyledi.

        Darp olayından dolayı pişman olduğunu söyleyen Volkan K., sosyal medya paylaşımlarında ise doktor B.B.Ö.’yü tehdit etmediğini iddia etti. Volkan K., bakmakla yükümlü 2 çocuğu olduğunu, tehdit gibi bir niyetinin olmadığını söyleyerek, "Ben elime hiç silah almadım, geçim derdine düşmüş bir insanım" dedi.

        ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ

        Mahkeme heyeti, Volkan K.'yi 1 aylık tutukluluk halini göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliye etti. Volkan K.’ye yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza verme zorunluluğu getirilirken, duruşma 4 Temmuz'a ertelendi.

        "DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM"

        Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, duruşmadan sonra yaptığı açıklamada, karardan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

        Altun, "Dün 17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü’ydü. Gerçekten çok üzülüyorum. Şimdi bakıldığında daha önce bir meslektaşımıza karşı şiddet uygulamış olan birisi, tahliye olduktan sonra bu sefer sosyal medya üzerinden yine üstü kapalı ölüm tehditlerinde bulunuyor. Duruşmada gördüğünüz gibi ilk duruşmada tahliye kararı veriliyor. Buradan sesleniyorum; Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Meclisteki milletvekillerine sesleniyorum. Caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmadığı takdirde bunun önüne geçilebilme olasılığı yok. Bugüne kadar 10’un üzerinde hekim görevi başında katledildi. Diyecek başka bir şey bulamıyorum” dedi.

        Kadın doktora saldırdı, yetmedi tehdit etti!
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