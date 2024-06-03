Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika "Kayyım geri çekilmeli" | Son dakika haberleri

        "Kayyım görevlendirmesi geri çekilmeli"

        CHP lideri Özel, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılması hakkında paylaşımda bulundu. Özel, "Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 17:15 Güncelleme: 03.06.2024 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kayyım geri çekilmeli"
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak, Belediye Başkanının gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyım atanmış olmasını reddediyoruz.

        Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyım anlayışının karşısındayız."

        İMAMOĞLU DA AÇIKLAMA YAPTI

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a yaptığı tebrik ziyaretinin ardından açıklama yaptı. İmamoğlu şunları söyledi:

        "Ne yazık ki bugün aldığımız yine kayyum haberiyle ilgili süreci takip ediyoruz. Öncelikle kayyum sürecinde bu tür ortamların olgunlaşmasında ya da oluşmasındaki yöntem ve metotlar, insanların demokrasiye olan inancını kırıyor. Bu kapsamda tabii 2014 yılında başlayan, ama hala henüz sonuçlanmamış bir davanın gerekçe gösterilerek yapılmış bir, alınmış bir karar var. Bir başka boyutu var; yani bu tür görevden almalar olsa dahi, kanun gereği orada bir meclis var ve o meclis, başkan vekilini seçer ve yoluna yürür. Ama insanların özellikle güvenini ve inancını kıran şey, bir kayyum atama süreci, iki, bu süreçten sonra meclisin de yok sayılması süreci. Tabii bu tür ortamlarda, 'kayyum' denen garabete başından beri karşı olan birisiyim ve bu konunun gerçekten yerel demokrasiyi çok yaraladığını, insanların oy kullanırken nasıl ona sahip çıktığını bilen birisi olarak, demokrasiyle olan bağını kopardığını düşünüyorum. Bu yönde karar alıcıların yargıyı, hukuku uygulayan insanların çok hassas olmalarını diliyorum. Yargı sürecini de yakından takip ediyorum. Sürece göre, tekrar kamuoyuna mutlak fikirlerimi de paylaşacağım. Üzüntü verici. Her koşulda kayyum meselesi, bu milletin zihninden uzaklaşmalı. Hukukun ve kanunun en doğru şekliyle uygulanmasını diliyorum."

        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Hakkari
        #Mehmet Sıddık Akış
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Motosiklette bulunan kasa cinayeti ortaya çıkardı!
        Motosiklette bulunan kasa cinayeti ortaya çıkardı!
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        California'da dev yangın!
        California'da dev yangın!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Habertürk Anasayfa