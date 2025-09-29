Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kayseri'de otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

        Kayseri'de otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 22:01 Güncelleme: 29.09.2025 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        M.K. idaresindeki otomobil, Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan O.B'ye (81) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İncelemede, O.B'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kayseri
        #kayseri haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump Netanyahu ile görüşüyor
        Donald Trump Netanyahu ile görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Habertürk Anasayfa