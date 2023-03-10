Kayseri'de engelli genç yangında can verdi

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 6358. Sokak'ta, 23 yaşındaki bedensel engelli E.A. ve babaannesi D.A.'nın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında evde bulunan bedensel engelli genç hayatını kaybetti. E.A.'nın cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gencin babaannesi D.A.'nın ise yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.