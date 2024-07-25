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        Haberler Gündem Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı - Güncel haberler

        Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

        Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 00:00 Güncelleme: 25.07.2024 - 00:00
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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
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        Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde meydana geldi.

        İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, M.A. (17) ve B.A. (18) bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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