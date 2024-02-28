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        Haberler Gündem Politika Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Habertürk'e konuştu - Gündem haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Habertürk'e konuştu

        Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, "Şehrimi çok seviyorum, insanımıza hizmeti ibadet biliyorum. 1,5 milyon Kayserimizin insanı, 16 tane ilçesi olan bir büyükşehir. Merkezimizi imar ve ihya ederken taşrayı da ihmal etmememiz gerektiğine inanıyorum. Paramız var, borcumuz yoktur çok şükür" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 19:50 Güncelleme: 28.02.2024 - 20:01
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        "Paramız var, borcumuz yok çok şükür"
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        Kayseri Büyküşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

        Büyükkılıç'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        "OMUZUMUZA YÜKLENEN SORUMLULUK BÜYÜK"

        Kayseri'de durumlar iyi. Biz Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Biz seçim biter, seçim varmış gibi o duygu içerisinde daha fazla çalışırız. Yüzde 63,5 gibi omzumuza yüklenen yük sorumluluğumuz artırır. Kendimizi sorgularız, diğer kardeşlerimiz neden vermedi acaba? Biz kendimizi mi ifade edemedik diye. Uygulamalarımızı Kayserimizin kamuoyu da takdir eder, siyasi kanaatine, özeline, davranışına bakmayız. Yaratılmışların en şereflisi insan olarak çalışırız. Hizmetlerimizde onlarla buluşuruz.

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        "İNSANIMIZA HİZMETİ İBADET BİLİYORUM"

        5 yılda her şeyden önce 30 büyükşehir içerisinde pandemiye, asrın afetini yaşamamıza karşın yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuk. Yatırımlara en çok pay ayıran belediyeler arasında iyi bir yer aldık. Kayserimizin insanı kendisinin fedakârca koşuşturduğunu insanları sever ve destek olur. Şehrimi çok seviyorum, insanımıza hizmeti ibadet biliyorum. 1,5 milyon Kayserimizin insanı, 16 tane ilçesi olan bir büyükşehir. Merkezimizi imar ve ihya ederken taşrayı da ihmal etmememiz gerektiğine inanıyorum. Paramız var, borcumuz yoktur çok şükür.

        "ELEKTRİKLİ OTOBÜSLERE DEVAM EDECEĞİZ"

        Kayserimizde ulaşımla ilgili konforunu artırma, rahatlama bağlamında yaptığımız çalışmalar var. Kavşak düzenlemeleri, katlı kavşakları düzenledik. Tramvay hatlarımızı uzattık. Bu dönemde yeni çalışmalar olacak. Çevreyi önemseyen yatırımlar var. Akıllı şehir projeleri ve gençleri önemseyen yatırımlarımız var. Şu anda 21 tane elektrikli olan uzun otobüslerimiz var. Bundan sonra elektrikliye devam edeceğiz. 11 tramvay aracı aldık. 69'du 80'e çıkmış oldu tramvayımızın sayısı.

        "SÜRECİ YENİDEN BAŞLATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

        Kayseri her yönüyle huzur şehri, güvenli bir liman. 1926'da Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bu stratejik şehirde uçak üretiminin talimatını vermiş. Havacılık sanayinde, savunma sanayinde fabrikamızı yeniden kurmak suretiyle girişimcilerimizi destekleyerek süreci yeniden başlatmayı düşünüyoruz.

        "DEPREMDE CAN KAYBI YAŞAMADIK"

        1994'ten beri ekibimizin uygulamaları itibariyle gecekonduları yok eden, gecekondulara fırsat vermeyen, imar ıslah projeleriyle şehri yenileyen bir süreç izlendi. Kayseri bu manada çok şükür depremin Kahramanmaraş'ta hemen yanı başında olmamıza rağmen çok şükür can kaybı olmadı. Ölenler de bizim canımız tabii ki, Allah rahmet eylesin diliyorum. Biz şehrimizi dirençli şehir bağlamında, kentsel dönüşümü sanki daha önce başlatmış ve sürdüren mantık içerisinde hayata geçirdik. Neredeyse 100 bine yakın bina yenilendi Kayseri'de. Riskli mahalleler var. Onlarla ilgili çalışmalarımızı başlattık.

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        #Memduh Büyükkılıç
        #kayseri
        #haberler
        #Son dakika haberler
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