Altın kaplama kayısının tanesini 200 liradan, kilosunu ise 10 bin liradan satışa çıkardığını anlatan Yusuf Güzel, "Biz kayısıya daha büyük bir değer katarak yenilebilir altın ile bütünleştirdik. Yaptığımız çalışma sonunda elde ettiğimiz altınlı kayısı yeni bir ürün oldu.