İHA

Uludağ'da kayıp iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmalarının dokuzuncu günüde tamamlanmak üzere havanın kararmasına kısa bir süre kalsa da kurtarma ekipleri arama çalışmalarını büyük bir özveri içerisinde sürdürüyor.

Geçtiğimiz gün 37 yaşındaki Efe Sarp'a ait kırmızı montun bulunmasının üzerine arama kurtarma ekiplerinin çalışma yönü Kürekli Dere mevkiine çevrilmişti.

Uludağ'da kaybolan iki dağcı Mert Alpaslan (solda) ve Efe Sarp (sağda)

O günden bu yana bölgede arama faaliyetlerini arttıran ekipler bugün de aynı bölgede bir kayak batonu buldu.

Jandarma tarafından incelemeye alınan batonun kayıp dağcılardan birine ait olabileceği belirtilirken, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

37 yaşındaki Efe Sarp'a ait kırmızı mont, yeşil bere ve anahtarlığın bulunduğu bölgeye yoğunlaşan ekipler, Küreklidere Şelalesi yakınlarında sarp kayaların arasında ve dere yataklarında çalışmalarını genişletmişti