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Bitlis'te kayınpeder damadını öldürüp, dünürünü yaraladı

Bitlis'te bir kişi, tartıştığı damadı ve babasını silahla vurdu. Olayda damat hayatını kaybederken, babası yaralandı

Giriş: 30.05.2023 - 18:06 | Güncelleme: ABONE OL
Kayınpeder damadını öldürüp, dünürünü yaraladı
AA

Bitlis'te bir kişi, tartıştığı damadını öldürürken, dünürünü yaraladı

AA'nın haberine göre, Tatvan ilçesinde yaşayan A.T., Küçük Sanayi Sitesi'nde karşılaştığı damadı E.A. ve onun babası N.A. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T., silahla damadı ve dünürüne ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Damat E.A., olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan N.A. ise ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan A.T.'nin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

*Fotoğraf: İHA

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