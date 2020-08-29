Arkadaşlarıyla buluşan Kaya Çilingiroğlu'nun keyfi yerindeydi. Mekan çıkışında elinde akbili ile dikkat çeken Kaya Çilingiroğlu, İBB'nin Bebek'teki tuvaletine akbil ile girdi.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Kaya Çilingiroğlu, "Akbil kullanıyorum. Otobüse ve metroya biniyorum" dedi.