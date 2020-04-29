"MİSAFİR KABUL ETMİYORUM"

Çilingiroğlu, çocuklarıyla ilgili "Zehra'yı görmüyorum, ancak oğlum Kaya'yı görüyorum çünkü o dışarı çıkamıyor. Ayrıca ben hiç misafir kabul etmiyorum, inşallah en kısa zamanda düzelir. Gördüğünüz gibi millet dışarıda, herkes dikkat etsin" dedi.