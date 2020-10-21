700 bin TL'ye 1 TV!

Güney Koreli’li LG’nin teknolojisini 2016, ilk prototipini ise 2018 yılında tanıttığı katlanabilir ekranlı 4K OLED TV modeli nihayet satışa çıktı. Ancak televizyon pazarında yıllardır merakla beklenen bu ilginç ürünün fiyatı için ‘dudak uçuklattı’ ifadesi bile az kaldı.
İlk olarak Güney Kore’de satışa sunulan LG’nin katlanabilir ekranlı, 65 inçlik 4K OLED TV’sinin fiyatı 100 million Güney Kore Wonu olarak duyuruldu.
Diğer bir ifadeyle LG’nin bu yeni televizyonunu almak isteyenler bugün itibariyle 88 bin dolardan fazla bir rakamı gözden çıkarmak zorunda. Bugünkü dolar kuru üzerinden bu tutarın 690 bin TL’yi aştığını belirtelim.
LG Signature OLED R (RX) adını taşıyan televizyonun ekranı için aslında katlanabilirliğinden çok, bükülerek rulo haline geldiğini söylemek daha doğru olur.
NASIL KATLANIYOR?
Altında bulunan alüminyum ünite içerisinden katlanarak çıkan ve kapatıldığı zaman da yine rulo kağıt gibi yine aynı ünitenin içine bükülerek giren televizyon, tam görünüm, hat görünümü ve sıfır görünüm olmak üzere 3 farklı kurulum seçeneği sunuyor.
Ses sistemi olarak bir soundbar da içeren LG’nin katlanabilir TV’si ile birlikte sunulan ünitesi için de 4 farklı renk seçeneği bulunuyor.
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