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Kate Moss neden eski sevgilisi Johnny Depp'e tanıklık yaptığını anlattı - Magazin haberleri

Kate Moss neden eski sevgilisine tanıklık yaptığını anlattı

İngiliz model Kate Moss, eski sevgilisi Johnny Depp'in Amber Heard ile aralarındaki dava sürecinde neden onu savunduğunu açıkladı. Moss, "Ben gerçeğe ve adalete inanırım. Johnny hakkındaki gerçeği biliyordum" diye konuştu

25.07.2022 - 18:42 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 2017'de olaylı bir şekilde ayrılan ve sonrasında bütün dünyanın 'Hollywood filmi' gibi takip ettiği Johnny Depp ve Amber Heard'ün 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri, 1 Haziran'da kararını açıklamıştı. 

    ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada jüri, ünlü aktörü haklı bularak Amber Heard'ün eski eşine 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Çekişmeli geçen davada Depp'in eski sevgilisi Kate Moss da tanık olarak dinlenmişti.

  • Moss'un ifadeye çağrılma süreci, Amber Heard'ün bir "dedikoduyu" mahkemede dile getirmesine dayanıyordu.

    Heard, ünlü modelin Depp ile olan ilişkisi sırasında fiziksel şiddete uğradığını duyduğunu söylemişti. Amber Heard, "Öyle bir dedikodu duydum, çok büyük bir dedikodu." demişti. Dile getirilen dedikodu, Johnny Depp'in Kate Moss'u merdivenlerden attığı üzerineydi.

  • "JOHNNY BENİ TEKMELEMEDİ!"

    İngiltere'den canlı video aracılığıyla duruşmaya bağlanan Kate Moss, Jamaika'da tatildeyken düştüğünü ve Johnny Depp'in ona yardım etmeye geldiğini söylemişti.

    1994-1998 yılları arasında Depp ile aşk yaşayan Moss, "Beni asla itmedi, tekmelemedi ya da herhangi bir merdivenden aşağı atmadı." ifadelerini kullanmıştı.

  • ESKİ SEVGİLİSİNİ NEDEN SAVUNDUĞUNU ANLATTI

    Ünlü isim, haftalar sonra ilk kez neden eski sevgilisini savunduğunu açıkladı. 'Desert Islands Discs' adlı programa konuşan Kate Moss, "Ben gerçeğe ve adalete inanırım. Mahkeme sürecine bu nedenle dahil oldum. Johnny hakkındaki gerçeği biliyordum. O beni asla merdivenden aşağı itmemişti. Bu gerçeği mahkeme huzurunda açıklamak zorundaydım." dedi.

  • Moss, bir dönem uyuşturucu kullanırken görüntülendikten sonra aldığı tepkiler hakkında da konuştu. Gördüğü muameleye çok üzüldüğünü belirten Moss, "Tanıdığım herkes kullanıyordu. Çevremdeki herkes. Onların bana odaklanması, tepki göstermesi, kızımı almaya çalışması gerçekten ikiyüzlü bir davranıştı. Çok kızmıştım." ifadelerini kullandı.

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