2017'de olaylı bir şekilde ayrılan ve sonrasında bütün dünyanın 'Hollywood filmi' gibi takip ettiği Johnny Depp ve Amber Heard'ün 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri, 1 Haziran'da kararını açıklamıştı.

ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada jüri, ünlü aktörü haklı bularak Amber Heard'ün eski eşine 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Çekişmeli geçen davada Depp'in eski sevgilisi Kate Moss da tanık olarak dinlenmişti.