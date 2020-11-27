Türkiye ile Katar arasında imzalanan "Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ile iki ülkenin bu alandaki teknolojik ve bilimsel yeteneklerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalanmıştı.
Birçok iş birliği ve yatırım alanlarını içeren anlaşmalar arasında yer alan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" da iki ülke arasındaki deneyim paylaşımı, su temini ve enerji verimliliği konusunda ortak kazanımlar açısından önem taşıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, söz konusu mutabakat zaptı ile tarafların su yönetimi alanındaki teknolojik ve bilimsel yeteneklerinin güçlendirilmesi, ortak çıkarlar ve bütünleyici etkinlik temelinde iki ülke arasında su yönetimi alanında iş birliğinin artırılması ve bunun teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Entegre su kaynakları yönetimi kapsamında su kaynaklarını korumak ve geliştirmek, su kalitesini ve miktarını izlemek hususlarında deneyim ve teknoloji paylaşımı da iş birliği başlıkları arasında bulunuyor.
SU KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK İÇİN EN SON TEKNOLOJİLER KULLANILACAK
İş birliği kapsamında, su temini ve enerji verimliliğinin artırılması adına iletim ve dağıtım ağlarında kullanılan malzemeler ve bunların bakımına yönelik yaklaşımlar yönetilecek. Nitelikli su izleme ve arıtma ile kimyasal kullanımda verimlilik artırılacak, her iki ülkede su kaynaklarını geliştirmek için en son teknolojilerin uygulanması konusunda iş birliği güçlendirilecek.
Ayrıca, gelir getirmeyen suyun azaltılması, şebekelerde su kaçak ve kaybının tespit edilmesi ve su kullanımı koruma programlarının iyileştirilmesi konularında en son teknolojilerin uygulanmasına yönelik ortak projeler yürütülecek, sektördeki paydaşların iş birliği yapması teşvik edilecek.
Anlaşma çerçevesinde, su kaynakları ile bu kaynakların gıda güvenliği ile ilişkilerinin, yer altı suyu sisteminin, doğal ve yapay beslenmenin yönetilmesi ile iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkileri konularında deneyim paylaşımı gerçekleştirilecek, proje bazlı iş birliği yapılacak.
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