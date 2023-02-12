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Haberler Dünya

Katar, depremzedeler için konteyner evleri Türkiye'ye göndermeye başladı

Türkiye'nin 10 ilini vuran depremlerin ardından dünyanın pek çok ülkesinden destek gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Katar'ın depremzedeler için Türkiye'ye göndereceği 10 bin konteyner evin ilk bölümü yola çıktı

Giriş: 12.02.2023 - 17:34 | Güncelleme: ABONE OL
Katar, depremzedeler için konteyner evleri Türkiye'ye göndermeye başladı
Katar'ın Türkiye'ye göndereceği konteyner evler yola çıktı
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AA

Katar, depremzedeler için taahhüt ettiği konteyner evlerin ilk bölümünü Türkiye'ye göndermeye başladı.

Katar Kalkınma Fonu Direktörü Halife bin Casim el-Kevari, konteyner evlerin yüklendiği başkent Doha'daki Uluslararası Hamed Limanı'nda basına yaptığı açıklamada, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 10 bin konteyner evin sevk işlemlerine başladıklarını belirtti.

Bugün çıkacak ilk kargo gemisiyle 306 adet konteyner evin yollanacağını ifade eden Kevari, kalan kısımların hızlı bir şekilde gönderimi için de çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suriye'de, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım çalışmaları kapsamında, 10 bin konteyner ev gönderileceğini açıklamıştı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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