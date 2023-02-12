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Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'de

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Katar Emiri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk lider oldu

Giriş: 12.02.2023 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'de
Katar Emiri Türkiye'de
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bir araya geldi.

Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye’yi ziyarete eden ilk lider olacak.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Emiri Şeyh Temim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere başkent Doha'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket ettiği kaydedilmişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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