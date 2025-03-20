Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde heyelan nedeniyle 2 ev zarar gördü, yolda çökmeler meydana geldi.

AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Hamidiye köyü Atmeydanı Mahallesi'nde Devlet Avcıl ve Recep Avcıl'a ait evlerin bulunduğu bölgede heyelan oldu.

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İki evde hasar oluşurken, mahalleyi başka bir mahalleye bağlayan yolda da çökme ve çatlaklar meydana geldi. Hamidiye Köyü Muhtarı Bekir Torun, gazetecilere, 15 Mart Cumartesi günü kaymaların başladığını söyledi.

İki evin büyük risk altında olduğunu belirten Torun, "İki eve oturulamaz raporu verildi. Kaymakamlık, Özel İdare, Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri köyümüze gelip incelemelerde bulundular. Ayrıca iki mahallemizi birbirine bağlayan yolumuz da kapalı, yol çöktü ve tamamen kullanılamaz hale geldi. Devletimiz, gerekli inceleme ve yardımları yapıyor inşallah, bundan sonra da yanımızda olacaktır." dedi.

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Toprak kaymasının devam ettiğini dile getiren Torun, "Bizler, ilk etapta 2 kalıcı konut istiyoruz, evleri zarar gören vatandaşlarımız için. Şu anda başka bir talebimiz yoktur. Bölgede toprak kayması devam ediyor. İleride toprak kayması durunca yollarla ilgili de çalışma yapılır. Bölgemizde yağışlı hava devam ediyor. " diye konuştu.

Mahallede risk altında evlerin olduğunu belirten Torun, "Üç tane daha evimiz risk altında bulunuyor. Yalnız bu evler için bir rapor hazırlanmadı. Eğer toprak kayması devam ederse, kayma artarsa bir tanesi asırlık bir ev, bir tanesi yeni yapılan bir ev ve diğeri de yazlıkçılar tarafından kullanılan bir ev." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Mevlüt Kaplan ise 69 yaşında olduğunu ve köylerinde ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çocukluğumda buralara 2,5 metreye kadar kar yağardı. Fakat ben bu yıla kadar böyle bir afet görmedim, yaşamadım da duymadım da. Bu tabii ki Allah'ın takdiri, yapabilecek bir şeyimiz yok. Hareketlenme başlamasıyla birlikte günden güne bu yarıklar genişlemeye başladı. Şu anda bazı derinlikler 1,5 metreye ulaştı. Yer yer hareketlenmeler devam ediyor. Devletimiz güçlüdür, iki tane evi yapacaktır."

Fotoğraflar: İHA