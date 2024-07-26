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        Haberler Yaşam Kastamonu'da Gürleyik Şelalesi turizme kazandırılacak

        Kastamonu'da Gürleyik Şelalesi turizme kazandırılacak

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bulunan Gürleyik Şelalesi, görsel güzelliği ile ziyaretçi çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 10:18 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:18
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          Ağaç çeşitliliği bakımından zengin olan bölge, her mevsim, gelenlerin beğenisini topluyor.

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          Yaklaşık 40 metre yükseklikten iki kademe şeklinde kayaların arasından dökülen suyun çıkardığı ses, kuş sesleri ile birleşerek ziyaretçilere huzur veriyor.

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          Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, Hanönü'nün doğal güzellikleri ile ön plana çıkan bir ilçe olduğunu söyledi.

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          Gürleyik Şelalesi'nin özel bir yapısı olduğunu ifade eden Yamalı, "Gürleyik Şelalemizin kat kat bir yapısı var. Burayı daha çok ön planda tutarak doğa turizmine kazandırmayı planlıyoruz" dedi.

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          Her dönem şelaleyi ziyarete açık hale getirmek istediklerini anlatan Yamalı, "Şelalemiz normalde bayramlarda daha yoğun oluyor. Diğer günlerde de buranın aktif olarak kullanılması için masalar koyacağız, düzenli temizliğini yapacağız. Bölgenin güzelliklerini insanlar görsün diye gerekirse de servis çıkaracağız. Gürleyik Şelalemiz çok güzel ağaçları ile ön plana çıkıyor. Kuş, ağaç ve su sesi ile insanın ruhunu dinlendiriyor. Herkesi bekleriz" diye konuştu.

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          Hanönü ilçesinin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Yamalı, "Tarihi hanımız, Şeyh Şaban-ı Veli köyü, Gökçeağaç Göleti, Karlık Mağarası olmak üzere doğa turizmi açısından önemli değerlerimiz var. Bu değerleri de ön plana çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. İlçemizin çok güzel yerleri, müthiş bir altyapısı var ama tanıtım olmamış. İnşallah bundan sonra tanıtımını yapacağız" dedi.

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