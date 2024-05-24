Kastabala Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı

İncelemelerinin ardından Vali Yılmaz, gazetecilere, antik kentte uzun süredir kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu çalışmalarda çok önemli tarihi bulgular elde edildiğini belirten Yılmaz, "Burası gerçekten görülmeye değer. Biz burayı Çukurova'nın Efes'i olarak tanımlıyoruz. Sütunları, tiyatrosu, kalesi ile Çukurova'da muhteşem bir antik kent. Bu antik kentin tarihini ortaya çıkarma anlamında bu kazılar, şu anda Türkiye’de yapılan kazılar içinde en önem arz eden arasında yer alıyor. Burada tarihimizi hem ortaya çıkarmak hem de yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.