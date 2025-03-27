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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kaspi.kz'den Rabobank'ın Türkiye birimini alma hamlesi - İş-Yaşam Haberleri

        Kaspi.kz'den Rabobank'ın Türkiye birimini alma hamlesi

        Hepsiburada'nın çoğunluk hissedarı olan Kaspi.kz, Türkiye'deki yatırımlarına bir yenisini daha eklemek üzere bir adım attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 16:39 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:39
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        Kaspi.kz Rabobank'ı satın alıyor
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        Rabobank Grubu ile, Rabobank’ın Türkiye’deki iştiraki olan Rabobank A.Ş.’nin satın alınmasına ilişkin imzalanan hisse alım sözleşmesi göre, 2014 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren ve tam bankacılık lisansına sahip Rabobank A.Ş.’nin tüm hisseleri; BDDK, Rekabet Kurulu ve ilgili düzenleyici kurumların onayı ile mutat kapanış koşullarının karşılanmasının ardından Kaspi.kz’ye geçecek.

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