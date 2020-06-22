Kasımpaşa tutulmuyor!

Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri; 55. dakikada Mame Thiam ve 90+3. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Son 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve 1 beraberlik, 5 galibiyet alan Kasımpaşa, ligde 32 puana yükseldi. Son 4 maçını da kazanan Fuat Çapa yönetimindeki lacivert-beyazlılar, üst sıralara tırmanışını sürdürdü.

SON 6 HAFTA

Kasımpaşa 2-0 Denizlispor

Konyaspor 0-0 Kasımpaşa

Kasımpaşa 5-1 Kayserispor

Kasımpaşa 2-0 Göztepe

Yeni Malatya 1-2 Kasımpaşa

Kasımpaşa 2-0 Fenerbahçe