Son haftalardaki çıkışıyla lige damga vuran ve son beş maçtan 15 puan çıkaran Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sami Uğurlu, Habertürk TV'de açıklamalar yaptı. Genç oyuncuların gelişiminden yaptıkları çıkışa kadar birçok konuda Ayhan Şensoy'un sorularını yanıtlayan Uğurlu, takımdan böyle bir çıkış beklediklerini ifade etti.

Kasımpaşa'da neleri değiştirdiğiyle ilgili konuşan Sami Uğurlu "Biz aslında sezon başından bu yana buradayız. Toplamda 2,5 sezondur burada görev yapıyorum. Takımdaki bütün oyuncuların özelliklerini bilen, futbolculardan neler almak gerektiğini bilen bir isim olarak başladım ve avantajlı bir süreçti. Oyuncularla yaptığımız özel taktiksel periyotlamalarla, futbolcuların fiziki durumları ve bireysel özelliklerini harmanlayıp ortaya bir strateji, kurgu koyduk. Futbolcular da bizlerin stratejisine inandı. Her şeylerini sahaya yansıttığında ortaya güzel işler çıkardık. Bu süreci bekliyorduk, böyle bir seri planlıyorduk ancak daha uzun sürebilirdi. Bunun kısa vadede gelmesi de oyuncuların bize ve sisteme inanması, yüreklerini ortaya koymalarının yansımasıydı aslında" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR KUŞAK GELİYOR"

Türk futbolunda gelinen noktada Türk teknik direktörlerin yeriyle ilgili soruyu da yanıtlayan Uğurlu şunları söyledi:

"Çok genç hocalar geliyor. Çok yetenekli hocalarımız var. Nagelsmann'ın dediği gibi. İşin taktik, teknik ve fiziksel boyutları bir yere kadar. İkili iletişimler, oyuncuların birbiriyle iletişimi saha dışının da en az saha içi kadar önemli olduğunu düşünen antrenörlerden bir tanesiyim. Bununla birlikte hepsini bir bütün olarak düşünüyoruz. Saha dışındakileri saha içine taşıdığımızda istediklerimizi hem oyun hem de puan olarak alabiliyoruz. Emre Belözoğlu'nun Avrupa'yla aramızdaki fark demecine gelince... Evet Avrupa'yla aramızda fark var ama son süreçte kendini geliştiren birçok antrenör var. Yeni bir kuşak geliyor. Teknoloji o kadar ön plana çıktı ki kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bunu yapamazsak da ayrılmalar, dökülmeler olacaktır. Bu boşluğu kapatacak İlhan Palut, Ömer Erdoğan olabilir, yabancılardan Francesco Farioli olabilir bu örnekleri verebiliriz. Hem kendini hem de ekibini yukarı taşımak isteyen genç bir jenerasyon geliyor. Bu antrenör grubunun hem mental olarak hem de gelişim olarak daha yukarıya taşıyacaktır futbol"

"GENÇ FUTBOLCULARA ÖZEL ZAMAN AYIRIYORUZ"

Genç futbolcuların gelişimleriyle ilgili konuşan Uğurlu "Totale baktığınızda dört beş tane ilk 11'de sürekli oynayan genç oyuncularımız var. Eren de Doğucan da Ümit Milli Takım oyuncusu. Umut, Ahmet, Tarkan... Kendilerini geliştirme adına tüm çalışmaları yapıyorlar. Periyodumuzda bize inandıklarını net olarak gösterdiler. Verdiğimiz çalışmalar doğrultusunda kendilerini geliştirmeyi istiyorlar. Özellikle genç oyuncularımıza zaman ayırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

LİGİN KALANINDA HEDEFLERİ NE?

Ligin geri kalanında Kasımpaşa'nın hedeflerine de değinen Uğurlu şunları söyledi:

"Altı hafta önce 11 puanla ligin sonundaydı. Bundan sonraki altı maçta aldığımız 16 puan bizi dibin biraz yukarısına taşıdı ama tabii ki hedef ve hayallerimiz var. Buna lig de dahil kupa da. Gerçekçi olmak lazım, düşme hattıyla aramızda 3 puan var. Alttaki takımlarla puan farkımızı açmak gerekiyor. İlk amacımız alt gruptan tamamıyla sıyrılarak takımı yukarıya taşımak. Yukarıya taşıdıktan sonra hedeflerimizi daha net şekilde ortaya koyacağımızı görecektir herkes"