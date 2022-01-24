Bambaşka bir Kasımpaşa

HABERTURK.COM

Süper Lig'de Kasımpaşa fırtınası dinmiyor. 17. haftada sahasındaki 3-1'lik Sivasspor yenilgisi sonrasında teknik direktör Hakan Kutlu'yla yollarını ayıran Paşa, yardımcı antrenör Sami Uğurlu yönetiminde adeta şov yapıyor.

Kasımpaşa geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yendikten sonra, 23. haftada Kayserispor'u da aynı skorla mağlup ederek, üst üste 5. galibiyetinin altına imzasını attı.

TEHLİKELİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

Sami Uğurlu'nun öğrencileri galibiyet serisine 2-0'lık Altay maçıyla başladı. Lacivert-beyazlılar, Hatayspor ve Giresunspor ardından Galatasaray'ı da deplasmanda yıktı. Son olarak Kayserispor'u evinde 3-1'le geçen İstanbul ekibi, 5'te 5 yaparak 27 puanla 13. sıraya yerleşti.

SADECE 4 GOL YEDİ

18 haftada sadece 2 galibiyet alabilen Paşa, Sami Uğurlu sonrasında müthiş bir çıkış yakaladı ve yenilmezlik serisini de 6 maça taşıdı. 6 maçta 14 kez fileleri sarsan lacivert-beyazlılar kalesinde ise sadece 4 gol gördü.

18 PUANIN 16'SINI TOPLADI

Antalyaspor - Kasımpaşa: 1-1

Kasımpaşa - Altay: 2-0

Kasımpaşa - Hatayspor: 3-1

Giresunspor - Kasımpaşa: 0-2

Galatasaray - Kasımpaşa: 1-3

Kasımpaşa - Kayserispor: 3-1

Ligde 17. haftada 11 puanla 20. sırada bulunan Kasımpaşa, son 6 haftadaki toplam 18 puanın 16'sını topladı.

KUPADA SON 16'DA

Öte yandan Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Kocaelispor'u uzatmalara giden maç sonrası 5-3 yenerek son 16'ya kaldı.

TARİHİNDE BİR İLKİ YAŞADILAR

Ligde ve kupada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa tarihinde de bir ilke imza attı. Lacivert-beyazlılar tarihinde ilk kez 6 resmi maçı (5 lig, 1 kupa) üst üste kazanarak rekor kırdı.

UMUT BOZOK ATIYOR, ATTIRIYOR

Dün sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'da Umut Bozok attığı gollerle takımını sırtlıyor. Umut, Kayserispor maçının 36. dakikasında rakip fileleri havalandırırken, 53’te Ahmet Engin’in attığı golü de hazırlayan isim oldu. 25 yaşındaki futbolcu, bu performans ile 11. golüne ulaşırken, 5. asistine imza atmış oldu.

Forma giydiği son 6 maçta 5 gol kaydeden başarılı futbolcu, Süper Lig’de gol krallığı sıralamasında Fatih Karagümrüklü Pesic'in ardından Trabzonsporlu Cornelius ile 2. sırada yer alıyor.