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Selçuk İnan'dan Zorbay Küçük'e tepki: "Net bir hakem hatası var"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, 2-1 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi. Beşiktaş'ın Cenk Tosun'la bulduğu ilk golde sahada 9 kişi olduklarının altını çizen İnan, "Kural hatası değil ama net bir hakem hatası var. İki tane sakat oyuncu dışardayken hakemlerden oyunu başlatması beklenmez." dedi.

Giriş: 07.01.2023 - 22:01 | Güncelleme: ABONE OL
Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Zorbay Küçük'e tepki:
HABERTURK.COM

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından hakem Zorbay Küçük'ü eleştirdi.

Siyah-beyazlıların Cenk Tosun'la attığı ilk golde sakatlıklar sebebiyle sahada 9 kişi olduklarını belirten İnan, hakemin oyunu başlatarak büyük bir hataya imza attığını söyledi.

Selçuk İnan'in açıklamaları şekilde:

"Kural hatası değil ama net bir hakem hatası var. İki tane sakat oyuncu dışardayken hakemlerden oyunu başlatması beklenmez.

Futbol kamuoyu olarak şapkamızı önümüze koyup hakemleri biraz daha rahatlamamız gerek. Bu kadar baskı altında daha çok hata yapabiliyorlar çünkü. En nihayetinde canı yanan yine bizler oluyoruz.

"4 BÜYÜKLER HAKEMLERİ BASKI ALTINA SOKUYOR"

O kadar baskı altındalar ki... Özellikle 4 büyüklerin hakemleri baskı altına sokması böyle hatalar yapmalarına sebebiyet veriyor. Eski bir futbolcu olarak biraz daha sağduyulu olmalarını rica ediyorum."

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