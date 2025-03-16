Kasımpaşa iç sahada yenilgiyi unuttu!
Sezona iç sahada istediği başlangıcı yapamayan Kasımpaşa, son haftalarda sahasında yenilgiyi unuttu.
Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Kasımpaşa, sezona iç sahada istediği başlangıcı yapamamıştı.
Evinde oynadığı ilk 3 maçın sadece 1'inden puan çıkarabilen İstanbul temsilcisi, ilk 7 maçında toplam 3 puan alabilmişti.
İç sahadaki ilk galibiyetini 13 Aralık 2024'te alan Paşa, sonrasında ise yenilgiyi unuttu.
2024'ü iyi kapatan lacivert-beyazlılar, 2025'e de iyi başladı ve son 6 iç saha maçında gösterdiği performansla dikkat çekti.
Bu süreçte bileği hiç bükülmeyen Kasımpaşa, son 6 maçın 4'ünden galibiyetle ayrılmayı başardı.
Lacivert-beyazlılar özellikle teknik direktör Burak Yılmaz'ın yönetiminde iç sahada toparlanma sürecine girdi.
Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Alanyaspor'u konuk eden Paşa, söz konusu süreçte 7 puan topladı.
Galatasaray karşısında alınan 3-3'lük beraberlik tek puan kaybı olurken, Paşa bu mücadelelerde 8 gol kaydetti.