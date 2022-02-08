Kasımpaşa'dan çifte transfer!

Gün içinde Rayane Aabid'i renklerine bağlayan Kasımpaşa, akşam saatlerinde iki yıldızı daha transfer etti. Paşa, Standard Liege'den forvet Jack Muleka ve FC Midtjylland'dan Awer Mabil'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamalar şöyle:

"Belçika ekiplerinden Standard Liège takımının forvet oyuncusu Jackson Muleka, sağlık sponsorumuz Liv Hospital’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

"Danimarka ekiplerinden FC Midtjylland takımının oyuncusu Awer Mabil, sağlık sponsorumuz Liv Hospital’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı"