Kasımpaşa, Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Süper Lig'in 2019-2020 sezonu başında Beşiktaş'tan transfer edilen Quaresma; lacivert-beyazlı formayla 26 maçta bin 537 dakika süre alıp rakip fileleri 4 kez havalandırdı.