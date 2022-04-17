Kasımpaşa ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında İstanbul'da karşı karşıya geliyor.

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Tunay, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Muleka

YEDEKLER: Harun, Spajic, Brecka, Feyzi, Travnik, Aabid, Eysseric, Mabil, Ahmet, Umut

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Balotelli

SAAT: 16.00

HAKEM: Kadir Sağlam

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

YAYIN: beIN SPORTS 1

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Süper Lig'de çıktığı 32 maçtan 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa'nın 41 puanı bulunuyor.

Ligde oynadığı maçların 14'ünü kazanan, 10'unda berabere kalan ve 8'ini yitiren Adana Demirspor ise 52 puana sahip.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan müsabaka 0-0 berabere bitmişti.

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