Muleka Paşa!

Kasımpaşa'da Jackson Muleka fırtınası... 4-0 kazanılan Adana Demirspor maçının 45+1 ve 63. dakikalarında fileleri havalandıran 22 yaşındaki santrfor, Süper Lig'in ikinci yarısına damga vurmaya devam ediyor.

Devre arasında Standard Liege'den kiralık olarak transfer edilen Kongolu oyuncu, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Toplam 616 dakika forma giyen Jackson Muleka, her 56 dakikada 1 gole doğrudan katkı sağladı.

- Kasımpaşa - Alanyaspor: 2:2 | 31 dakika oynadı (1 gol, 1 asist)

- Konyaspor - Kasımpaşa: 4-4 | 26 dakikada oynadı

- Kasımpaşa - Fenerbahçe: 1-2 | 31 dakika oynadı (1 gol)

- Göztepe - Kasımpaşa: 2-3 | 80 dakika oynadı (2 gol, 1 asist)

- Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 3-1 | 90 dakika oynadı

- Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: 0-2 | 88 dakika oynadı (1 gol)

- Kasımpaşa - Gaziantep FK: 2-1 | 90 dakika oynadı (1 gol)

- Karagümrük - Kasımpapa: 3-2 | 90 dakika oynadı (1 gol)

- Kasımpaşa - Adana Demirspor: 4-0 | 90 dakika oynadı (1 gol)

Muleka, Süper Lig'de Kasımpaşa'nın ikinci yarıda attığı 34 golün 11'ine doğrudan katkı sağladı. Kasımpaşa, Süper Lig'de ikinci yarının en çok gol atan takımını konumunda bulunuyor.

Adana Demirspor karşısında Kasımpaşa'nın 4. golüne imza atan Umut Bozok, ligdeki gol sayısını da 15'e yükselterek, gol krallığı sıralamasında Hataysporlu El Kaabi'yi yakaladı.