Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.652,56 %-0,08
        DOLAR 34,6346 %0,19
        EURO 36,4907 %0,51
        GRAM ALTIN 2.929,63 %0,40
        FAİZ 40,80 %0,34
        GÜMÜŞ GRAM 33,93 %0,67
        BITCOIN 91.893,00 %-1,94
        GBP/TRY 43,6288 %0,39
        EUR/USD 1,0515 %0,19
        BRENT 73,76 %1,03
        ÇEYREK ALTIN 4.789,94 %0,40
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kasım'da enflasyon beklentilerinde gerileme - İş-Yaşam Haberleri

        Enflasyon beklentilerinde gerileme

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kasım ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu açıkladı. Rapora göre hanehalkının 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi 3,1 puan geriledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.11.2024 - 10:17 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enflasyon beklentilerinde gerileme
        ABONE OL
        ABONE OL

        TCMB'nin Kasım ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu paylaştı. Rapora göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan azalarak yüzde 47,8 seviyesine, hanehalkı için 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine geriledi.

        Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2 puan azalarak yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.

        Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde ediliyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mutlu Kaya tekrar şarkı söylüyor: İnandığım için bugüne gelebildim
        Mutlu Kaya tekrar şarkı söylüyor: İnandığım için bugüne gelebildim
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        'Yenidoğan' davasında 7. duruşma!
        'Yenidoğan' davasında 7. duruşma!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Erkekleri tövbe ettiren trend!
        Erkekleri tövbe ettiren trend!
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
        Kahverengi gürültüyle mışıl mışıl uyku
        Kahverengi gürültüyle mışıl mışıl uyku
        Musk TV kanalı mı alacak?
        Musk TV kanalı mı alacak?
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        Habertürk Anasayfa