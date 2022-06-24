KASABA DOKTORU 12.BÖLÜM ÖZETİ

Test sonuçları gelince acil servisin karantinaya alınmasına neden olan hastalığın MERS olmadığı ortaya çıkar. Tüm ekip rahat bir nefes almışken başka bir sorun ortaya çıkar, Erol Bey ileri derecede akciğer kanseridir. Bu durum Yalçın’ın ekmeğine yağ sürerken onunla Hakan’dan gizli iş birliği yapan Arzu’yu zor durumda bırakır. Erol Bey ameliyatı olmak istemektedir fakat Hakan etik değerleri ile hastasının talebi arasında kalır. Uluçınar’ın geleceği için zorlu bir karar vermek zorundadır. Leyla, Mediha’nın tedavisi ile ilgili sırları öğrendikçe bildiklerinin altında ezilmeye başlar. Bu durum onun Ömer’e soğuk davranmasına sebep olurken Ayperi’nin atağı onu kıskandırır. Hakan kararını vermeden önce bir süre ortadan kaybolur. Bu sırada tüm sorumluluğu Ömer almak zorunda kalır. Hakan geri dönecek midir?