Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.793,61 %-2,32
        DOLAR 34,2500 %0,35
        EURO 37,2576 %0,57
        GRAM ALTIN 2.990,99 %1,24
        FAİZ 44,43 %-0,56
        GÜMÜŞ GRAM 36,13 %3,83
        BITCOIN 68.888,00 %2,92
        GBP/TRY 44,7151 %0,43
        EUR/USD 1,0867 %0,33
        BRENT 73,46 %-1,33
        ÇEYREK ALTIN 4.890,27 %1,24
        Haberler Ekonomi Para Kartlı ödemeler eylülde 1,45 trilyon lira oldu - Para Haberleri

        Kartlı ödemeler eylülde 1,45 trilyon lira oldu

        Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile eylülde yapılan ödeme tutarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artarak 1 trilyon 449,4 milyar lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:51 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartlı ödemeler 1,45 trilyon lira oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bankalararası Kart Merkezi (BKM), eylül ayına ilişkin verilerini açıkladı.

        Buna göre, eylül ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 127,2 milyon, banka kartı sayısı 192,8 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 103,1 milyon oldu.

        Söz konusu veriler geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 13'lük, banka kartı sayısında yüzde 5'lik, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 22'lik artış yaşandı. Eylülde toplam kart sayısı ise 423,1 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi.

        Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile eylülde yapılan toplam ödeme tutarı da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artarak 1 trilyon 449,4 milyar lira oldu.

        REKLAM

        Kartlı ödemelerin 1 trilyon 220,3 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 200,3 milyar lirasında banka kartları, 28,8 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

        Kredi kartı ile yapılan ödemelerde eylülde, önceki yılın aynı ayına göre büyüme yüzde 86, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 48, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise yüzde 104 oldu.

        KARTLI ALIŞVERİŞ SAYISI YILLIK BAZDA YÜZDE 16 ARTTI

        Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile eylülde yapılan ödeme sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1,58 milyar oldu. Sayısal olarak kartlı ödemelerin 913,2 milyonu kredi kartları ile yapılırken, 550,3 milyonunda banka kartları, 117,2 milyonunda ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

        Kredi kartları ile yapılan ödeme sayısında büyüme geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16, banka kartları ile yapılan ödeme sayısında yüzde 4, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme sayısında yüzde 35 seviyesinde gerçekleşti.

        İnternetten kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artarak 428,5 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu. İnternetten kartlı ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 225,1 milyona yükselirken, söz konusu rakam toplam ödemelerin yüzde 15'ini oluşturdu.

        Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 458,8 milyar lira oldu. Eylül ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız yapıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa