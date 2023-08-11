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        Haberler Para Kartlı harcamalarda ortalama ödeme tutarı enflasyonu ikiye katladı - Para Haberleri

        Kartlı harcamalarda ortalama ödeme tutarı enflasyonu ikiye katladı

        Yıllık enflasyonun yüzde 38.21 olarak gerçekleştiği haziran ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109 artarak 638.7 milyar TL'ye yükseldi. Bu, Türkiye'de haziran ayında saniyede 252.550 liralık ödeme yapıldığı anlamına geliyor. İşlem başına yapılan ödeme tutarı ise haziran ayında geçen yıla göre yüzde 67 artarak 481.5 liraya ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 14:51
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        Kartlı harcamalarda ortalama ödeme tutarı enflasyonu ikiye katladı
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        Bankalararası Kart Merkezi (BKM), haziran ayı verilerini açıkladı. Buna göre, haziran ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 108.3 milyon, banka kartı sayısı 178.7 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 79.8 milyon adet oldu. Toplam kart sayısı geçen yılın haziran ayına göre yüzde 17 yükseldi.

        Haziran ayında mağaza içi yapılan her 10 kartlı ödemeden 7’si temassız olarak gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı da geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkarak 174 milyar liraya çıktı.

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        BKM verilerine göre haziran ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109 artarak 638.7 milyar TL'ye yükseldi.

        Haziranda kartlı ödemelerin 514.9 milyar lirası kredi kartları, 113.2 milyar lirası banka kartları, 10.6 milyar lirası ise ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemeler yıllık olarak yüzde 112, banka kartı ile yapılan ödemeler yüzde 100 arttı.

        İŞLEM ADEDİ YÜZDE 25 ARTTI

        Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile haziran ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 1.3 milyar adet oldu.

        Kartlı ödemelerin 736 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 510 milyon adedinde banka kartları, 81 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

        İŞLEM BAŞI TUTAR YÜZDE 67 ARTTI

        Bu veriler geçen yıl haziran ayında 288.6 lira olan işlem başı tutarın yüzde 67'lik artışla bu yıl haziran ayında 481.5 liraya ulaştığı anlamına geliyor. Ortalama ödeme tutarındaki artış haziran ayında yüzde 38.21'lik yıllık enflasyonu 2'ye katladı.

        Haziran 2023'te kredi kartıyla işlem başına ortalama 700 lira harcanırken, banka kartıyla ortalama harcama 222 lira olarak gerçekleşti.

        KREDİ KARTLARINDA ARTIŞ DAHA YÜKSEK

        Geçen yıl kredi kartlarıyla işlem başına 415.7 lira harcanırken, bu rakam banka kartlarında 140 lira olmuştu. İşlem başına harcama kredi kartlarında yıllık yüzde 69 artarken, banka kartlarında yüzde 58 arttı.

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